۲۳ خرداد ۱۳۹۵، ۱۴:۴۵

مدیرکل منابع طبیعی استان مرکزی خبر داد:

اجرای ۵۵طرح حفاظت از منابع طبیعی در استان مرکزی طی سال جاری

اراک- مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی از اجرای ۵۵طرح حفظ منابع طبیعی و آبخیزداری طی سال جاری در استان مرکزی خبرداد و گفت: طرح ترسیب کربن را در استان گسترش خواهیم داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع طبیعی استان مرکزی، یوسف یوسفی اظهار داشت: مهم‌ترین پروژه‌ها و طرح‌ها از میان ۵۵ پروژه منابع طبیعی در سال جاری، ترسیب کربن و تعمیم آن در کل شهرستان ها، بیابان‌زدایی، احیای منابع طبیعی، آبخیزداری و حفاظت از خاک است که در زمینه اقتصاد مقاومتی تأثیرگذار خواهد بود.

وی با اشاره به شروع طرح ترسیب کربن در ۵۰ هزار هکتار از اراضی محلات افزود: باید تدابیری اتخاذ شود تا این طرح در ۱۲شهرستان استان اجرا شود و در زمینه ارتقای بهره‌وری گام برداشته شود، همچنین باید دیم‌زارها و اراضی کم بازده را به کشت علوفه، یونجه و گیاهان دارویی تبدیل کنیم.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی تصریح کرد: طرح دیگری که مدت زمان دو سال است در ساوه آغاز شده احیای منابع طبیعی جامعه محور است که در مساحت ۳۲ هکتار در این شهرستان باید انجام شود.

یوسفی بیان داشت: آبخیزداری یک برنامه آینده نگرانه و یکی از مهم‌ترین فاکتورها و اقدامات در راستای تحقق اهداف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی خاطرنشان کرد: در زمینه تحقق اهداف سیاست‌های اقتصادی خرد و کلان باید مشارکت همه‌جانبه مردم وجود داشته باشد تا بتوانیم گامی تأثیرگذار در زمینه اجرای اقتصاد مقاومتی برداریم.

