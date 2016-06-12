به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی والیبال ایران برای حضور در هفته نخست رقابتهای لیگ جهانی راهی برزیل می شود. ملی پوشان کشورمان امروز یکشنبه نیز در تهران تمرینات خود را پی گرفته‌اند و فردا تهران را ترک خواهند کرد.

امیر خوش خبر سرپرست تیم ملی والیبال در گفتگو با خبرنگار مهر، یادآور شد تیم ملی با پرواز ساعت ۵ صبح تهران را به سمت برزیل ترک خواهد کرد. فرهاد قائمی بخاطر بیماری در این سفر تیم ملی را همراهی نمی کند.

تیم کشورمان در هفته نخست این مسابقات با برزیل، آمریکا و آرژانتین همگروه است و نخستین بازی خود را روز ساعت ۱۴:۴۵ روز پنجشنبه در ریودوژانیرو مقابل برزیل برگزار می کند.