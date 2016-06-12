بدهی به پیمانکاران در اردبیل برابر اعتبار عمرانی چهار سال است

به گزارش خبرنگار مهر، هاشم مظفری بعدازظهر یکشنبه در ستاد فرماندهی و راهبردی اقتصاد مقاومتی اردبیل تصریح کد: در حال حاضر دو هزار میلیارد ریال به پیمانکاران بدهی داریم که با کل اعتبارات عمرانی چهار سال برابری میکند.
وی افزود: سال گذشته درآمد استان تنها سه هزار میلیارد ریال بوده و این در حالی است که اعتبارات هزینهای دو برابر این مبلغ است و در مجموع ۱۵ میلیارد ریال پول به بخشهای مختلف پرداخت شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان متذکر شد: این به این معنی است که در واقع یک سوم از برنامهها اجرا میشود و مابقی روی زمین میماند.
مظفری با تأکید به اینکه امروز ۲۳ خردادماه است اما رقمی اعتبار عمرانی به استان داده نشده و حتی حقوق را پرداخت نکردیم، اضافه کرد: تمامی این مشکلات در وضعیتی است که ۸۰ درصد اقتصاد کشور در دست دولت است.
وی دولت را ناتوان در اداره اقتصادی کشور دانست و تأکید کرد: به منظور رفع این مشکلات سیاستهای اقتصاد مقاومتی مطرح شده که به معنی برنامه جدید نیست بلکه برنامههای قبلی باید با شتاب بیشتر و بدون فوت وقت اجرا شود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان ۸۰ درصد از سیاستهای اقتصاد مقاومتی را مرتبط با امور اقتصادی و دارایی دانست و تأکید کرد: از ۱۲ برنامه این اقتصاد سه مورد در این نهاد حاکمیتی به جد پیگیری میشود که شامل برونگرایی اقتصاد، شفافسازی اقتصاد و مردمی کردن اقتصاد است.
مظفری معتقد است اقتصاد در وضعیت فعلی نیازمند ترمیم است و به همین منظور باید اتکا به درآمد نفت و اتکا به سیاستهای خارجی کاهش یابد.
وی راهاندازی مرکز خدمات سرمایهگذاری و معرفی ۱۶۰ طرح اولویتدار سرمایهگذاری، شناسایی قوانین و مقررات مخل و مزاحم و جذب سرمایهگذاری خارجی را از جمله برنامههای سال جاری امور اقتصادی استان برشمرد.
