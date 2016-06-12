  1. جامعه
  2. شهری
۲۳ خرداد ۱۳۹۵، ۱۴:۵۱

حکیمی پور تاکید کرد:

موضوع بدهی های دولت را سیاسی نکنید

موضوع بدهی های دولت را سیاسی نکنید

عضو شورای اسلامی شهر تهران بر لزوم عدم سیاسی کردن مباحث کارشناسی شورای شهر تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد حکیمی پور با اشاره به خبر منتشر شده در سایت تهران ترافیک در خصوص بدهی های دولت به شهرداری، گفت: اگر شورا تاکید بر عدم حاشیه سازی مباحث دارد نباید عددی خام و غیرواقعی موضوع اینگونه گزارش ها بشود.

وی اظهار داشت: با پیگیری های به عمل آمده پیش بینی می شود رقم بدهی های دولت به شهرداری تهران در حدود ۵ هزار میلیارد تومان است.

عضو شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد: نباید موضوعی که در کمیسیون قطعی نشده است و در حال طی کردن مباحث کارشناسی است، رسانه ای شود چرا که با این اقدام موضوعات به حاشیه کشیده شده و سیاسی می شود.

کد مطلب 3683949
نورا حسینی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها