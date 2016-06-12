موضوع بدهی های دولت را سیاسی نکنید

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد حکیمی پور با اشاره به خبر منتشر شده در سایت تهران ترافیک در خصوص بدهی های دولت به شهرداری، گفت: اگر شورا تاکید بر عدم حاشیه سازی مباحث دارد نباید عددی خام و غیرواقعی موضوع اینگونه گزارش ها بشود.

وی اظهار داشت: با پیگیری های به عمل آمده پیش بینی می شود رقم بدهی های دولت به شهرداری تهران در حدود ۵ هزار میلیارد تومان است.



عضو شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد: نباید موضوعی که در کمیسیون قطعی نشده است و در حال طی کردن مباحث کارشناسی است، رسانه ای شود چرا که با این اقدام موضوعات به حاشیه کشیده شده و سیاسی می شود.