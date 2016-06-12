۲۳ خرداد ۱۳۹۵، ۱۹:۱۷

نماینده مردم آزادشهر و رامیان در مجلس:

پیگیر تصویب برنامه های خروج از محرومیت برای گلستان هستیم

رامیان- نماینده مردم آزادشهر و رامیان در مجلس شورای اسلامی گفت: نمایندگان استان تلاش دارند در برنامه ششم توسعه برنامه‌هایی را که به خروج گلستان از محرومیت کمک می‌کند، در مجلس مصوب کنند.

علیرضا ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر، اظهار کرد: توسعه گلستان جز با تلاش همه مسئولان از مجمع نمایندگان گرفته تا استاندار و مجموعه مدیران و همچنین نماینده ولی‌فقیه و کلیه افراد اثرگذار و نخبه میسر نیست.

وی افزود: همه باید فارغ از مسائل سیاسی، حزبی، جناحی و قومی فقط یک نگاه واحد و آن‌هم توسعه، عمران و آبادانی گلستان را مدنظر قرار داده و در این راستا گام بردارند.

نماینده مردم آزادشهر و رامیان در مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه به‌غیراز این راه هر گامی برداشته شود نتیجه مطلوب در بر نخواهد داشت، خاطرنشان کرد: مردم باید وحدت، همدلی و روحیه مقاومت را حفظ کرده و مجمع نمایندگان و مدیران اجرایی نیز به‌دوراز مسائل حاشیه‌ای، سلیقه فردی و قومی، سیاسی و حزبی برای توسعه استان و حل مشکلات گام بردارند تا آرامش بیش‌ازپیش در استان حاکم شود.

ابراهیمی تصریح کرد: نمایندگان استان تلاش دارند در برنامه ششم توسعه طرح‌ها و برنامه‌هایی را که به خروج گلستان از محرومیت کمک می‌کند، وارد مجلس کرده و مصوب کنند.

وی ادامه داد: مجمع نمایندگان گلستان تمام تلاش خود را برای به ثمر رساندن طرح‌ها و برنامه‌هایی که نیاز من قانون‌گذاری است به کار بسته و امیدواریم دولت نیز در اجرا همکاری بیشتری داشته باشد.

وی اضافه کرد: گلستان ظرفیت‌های بسیاری در حوزه کشاورزی، گردشگری و تجارت به‌ویژه در منطقه آزاد تجاری اینچه برون دارد که تلاش می‌کنیم با تصویب منطقه آزاد اینچه برون در مجلس دهم به خروج گلستان از محرومیت و گام برداشتن در مسیر توسعه کمک کنیم.

نماینده مردم آزادشهر و رامیان در مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: با توجه به سابقه ۲۴ ساله در آموزش‌وپرورش و در ۱۱ ساله در دانشگاه تمایل به حضور در کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس رادارم که روز دوشنبه پس از رأی‌گیری اعضای کمیسیون‌های مختلف مجلس شورای اسلامی دوره دهم مشخص می‌شوند و امیدواری بتوانم با کسب اعتماد اعضاء، تجربیات خود در حوزه آموزش در این کمیسیون به اشتراک بگذارم.

