پیگیر تصویب برنامه های خروج از محرومیت برای گلستان هستیم

علیرضا ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر، اظهار کرد: توسعه گلستان جز با تلاش همه مسئولان از مجمع نمایندگان گرفته تا استاندار و مجموعه مدیران و همچنین نماینده ولیفقیه و کلیه افراد اثرگذار و نخبه میسر نیست.
وی افزود: همه باید فارغ از مسائل سیاسی، حزبی، جناحی و قومی فقط یک نگاه واحد و آنهم توسعه، عمران و آبادانی گلستان را مدنظر قرار داده و در این راستا گام بردارند.
نماینده مردم آزادشهر و رامیان در مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه بهغیراز این راه هر گامی برداشته شود نتیجه مطلوب در بر نخواهد داشت، خاطرنشان کرد: مردم باید وحدت، همدلی و روحیه مقاومت را حفظ کرده و مجمع نمایندگان و مدیران اجرایی نیز بهدوراز مسائل حاشیهای، سلیقه فردی و قومی، سیاسی و حزبی برای توسعه استان و حل مشکلات گام بردارند تا آرامش بیشازپیش در استان حاکم شود.
ابراهیمی تصریح کرد: نمایندگان استان تلاش دارند در برنامه ششم توسعه طرحها و برنامههایی را که به خروج گلستان از محرومیت کمک میکند، وارد مجلس کرده و مصوب کنند.
وی ادامه داد: مجمع نمایندگان گلستان تمام تلاش خود را برای به ثمر رساندن طرحها و برنامههایی که نیاز من قانونگذاری است به کار بسته و امیدواریم دولت نیز در اجرا همکاری بیشتری داشته باشد.
وی اضافه کرد: گلستان ظرفیتهای بسیاری در حوزه کشاورزی، گردشگری و تجارت بهویژه در منطقه آزاد تجاری اینچه برون دارد که تلاش میکنیم با تصویب منطقه آزاد اینچه برون در مجلس دهم به خروج گلستان از محرومیت و گام برداشتن در مسیر توسعه کمک کنیم.
نماینده مردم آزادشهر و رامیان در مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: با توجه به سابقه ۲۴ ساله در آموزشوپرورش و در ۱۱ ساله در دانشگاه تمایل به حضور در کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس رادارم که روز دوشنبه پس از رأیگیری اعضای کمیسیونهای مختلف مجلس شورای اسلامی دوره دهم مشخص میشوند و امیدواری بتوانم با کسب اعتماد اعضاء، تجربیات خود در حوزه آموزش در این کمیسیون به اشتراک بگذارم.
نظر شما