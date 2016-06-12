برگزاری دومین نشست ایران در مسیر تحول در شهر کانبرا استرالیا

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین نشست ایران در مسیر تحول در شهر کانبرا استرالیا برگزار شد . « ایان داجن»، محقق ارشد موسسه امور بین الملل استرالیا (AIIA) در دومین نشست "ایران در مسیر تحول" در روز سه شنبه ۱۸ خردادماه ۹۵ در محل کامیونتی هیوز کانبرا در جمع بیش از ۱۰۰ نفر از علاقمندان به مسایل ایران از جمله اعضای دانشگاه نسل سه (University of Third Age) ، محققین و برخی دیپلمات های مقیم سخنرانی کرد.

داجن در سخنرانی خود ضمن معرفی تاریخ و موقعیت جغرافیایی، ساختار سیاسی و اقتصادی ایران، به طور خلاصه به تاریخ و فرهنگ غنی چند هزار ساله ایران، دلایل پیروزی انقلاب اسلامی و تحولات سیاسی ایران در ۳ دهه اخیر به خصوص بعد از پیروزی دولت روحانی و و توافق هسته ای و لغو تحریم های بین المللی اشاره کرد و مشاهدات خود از سفر به ایران را برای حضار بیان کرد.

از جمله نکات برجسته در سخنان وی اشاره به نقش ایران به عنوان یکی از کشورهای تمدن ساز با چندهزار سال پیشینه و تداوم تمدنی و فرهنگی، روحیه شدید استقلال طلبی ایرانی ها و مبارزه با دخالت بیگانگان ، نقش ایران در تحولات منطقه، جمعیت بسیار تحصیل کرده، جوان و علاقمند به فناوری و نوآوری و همگرایی با جهان، ساختار سیاسی پیچیده و ترکیب بین دموکراسی و ارزشهای اسلامی و پتانسیل های ایران برای رشد و توسعه اقتصادی و مطرح شدن به عنوان یکی از قطب های گردشگری و ترانزیتی در منطقه بود.

داجن همچنین ضمن بررسی روابط ایران و استرالیا بر ظرفیت های فراوان موجود در دو کشور برای توسعه روابط آن دو تاکید کرد. در هر دو نشست مذکور، بروشور و سی دی های معرفی ایران و اماکن گردشگری و تاریخی آن بین علاقمندان توزیع شد.

نشست قبلی ایران در ۲۲ اردیبشهت ماه ۹۵ در شعبه بلکانن دانشگاه نسل سه استرالیا برگزار شده بود.

شایان ذکر است که دانشگاه نسل سه استرالیا در سال ۱۹۹۹ به ابتکار سازمان ملل همزمان با روز بزرگسال تاسیس شده و اولین دانشگاه آن لاین در جهان است که مختص بزرگسالانی است که علاقمند به تداوم تحصیل و تحقیق می باشند، کلاس های آن به دو صورت آن لاین و آف لاین ارائه می شود و کادر اداری و هیات علمی آن را نیز اکثرا افراد داوطلب و بازنشتگان مراکز آکادمیک و دولتی می باشند.

