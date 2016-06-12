  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۳ خرداد ۱۳۹۵، ۱۵:۲۳

پیام تسلیت تولیت آستان قدس رضوی به مناسبت درگذشت استاد سبزواری

پیام تسلیت تولیت آستان قدس رضوی به مناسبت درگذشت استاد سبزواری

مشهد ـ تولیت آستان قدس رضوی در پی درگذشت استاد حمید سبزواری شاعر انقلاب اسلامی پیام تسلیت منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پايگاه اطلاع‌رسانی آستان قدس رضوی، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در پيام خود به مناسبت درگذشت حميد سبزواری، شاعر انقلاب، آورده است: با تأثر و تأسف درگذشت شاعر متعهد و انقلابی، جناب آقای حمید سبزواری را تسلیت عرض می‌کنم، این شاعر پرآوازه روزگار ما، نمونه بارز و مثال‌زدنی هنرمند انقلابی بود که هنر قدسی خویش را در مسیر درست و صحیح و برای تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی به کار برد.

در اين پيام آمده است: سرودها و قصیده‌های پرشور او همواره در حافظه و خاطره ملت مؤمن ایران ماندگار و اجر تلاش‌های او نزد خداوند متعال محفوظ خواهد بود.

حجت الاسلام رئیسی در اين پيام افزوده است: در جوار مضجع منور رضوی و در روزهای پر از رحمت ماه خدا، برای آن فقید سعید علوّ درجات و رحمت واسعه الهی مسألت نموده و این مصیبت را به محضر رهبر فرزانه انقلاب و کاروانسالار قافله هنر و ادب و خاندان آن عزیز سفر کرده تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم.

کد مطلب 3683965

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها