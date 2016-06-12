تداوم پیشروی ها/دستاورد بزرگ در جنوب فلوجه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه، منابع وابسته به عملیات فلوجه از آزاد سازی بیشتر مناطق کوی الشهداء الاولی در جنوب این شهر خبر دادند.

به گفته منابع عراقی، نیروهای مبارزه با تروریسم اغلب مناطق کوی الشهداء الاولی را که یکی از بزرگترین مناطق فلوجه محسوب می شود آزاد کرده اند.در این عملیات شمار زیادی از داعشی ها به هلاکت رسیده اند و ادوات بمبگذاری شده آنها منهدم شده است.

گشودن گذرگاه برای خروج ساکنان شهر فلوجه

یحیی عبدالرسول از فرماندهان نظامی عراقی گفت: ارتش موفق به گشودن اولین مسیر خروج غیرنظامیان که تلاش می کنند از شهر فلوجه خارج شوند شده است.قبلا مسیرهایی وجود داشت اما این مسیر جدید نسبتا امن تر است.

هلاکت یک زن داعشی در جنوب فلوجه

یک منبع امنیتی عراقی اعلام کرد: یکی از زنان داعشی در جریان یپشروی های نیروهای عراقی در کوی الشهداء در جنوب فلوجه به هلاکت رسیده است.

این منابع از کشته شدن شمار زیادی از زنان داعشی در جریان آزاد سازی اراضی تحت اشغال این گروهک خبر دادند و بیان کردند که داعش امنیت شهر فلوجه را به سبب کمبود نیرو به زنان سپرده است.

پیشروی در کوی صنعتی

رسانه های عراقی به نقل از یک منبع فرماندهی عملیات مشترک عراق از عملیات نیروهای این کشور در کوی صنعتی در جنوب فلوجه خبر دادند.

این منبع بیان کرد: عملیات گلوله باران اولیه کوی صنعتی در جنوب فلوجه به اتمام رسیده است و حمله به مرکز آن شروع شده است.نیروهای امنیتی پیشروی های بزرگی داشته اند و به فاصله چند متری کوی صنعتی هستند.

الساعدی: نیروها از چند محور به فلوجه حمله کرده اند

عبدالوهاب الساعدی فرمانده عملیات آزاد سازی فلوجه اعلام کرد که نیروهای عراقی در نزدیکی فلوجه هستند.

وی افزود: نیروهای مبارزه با تروریسم، ارتش و پلیس عراق از چند محور به فلوجه حمله کرده و بر کوی الشهداء در جنوب شرقی فلوجه به طور کامل مسلط شدند.نیروهای عراقی داعش را در فلوجه به محاصره درآورده اند.

الساعدی تاکید کرد: نیروهای مردمی در عملیات حمله به فلوجه مشارکت ندارند و فقط نیروهای امنیتی هستند.

ناکامی تلاش داعش برای بازپس گیری دو منطقه در جنوب غربی فلوجه

منابع امنیتی اعلام کردند: داعش تلاش کرد که مناطق جنوب غربی شهر فلوجه را که به تازگی از دست داده است بازپس بگیرد که با ناکامی روبرو شد.

این منابع بیان کردند: نیروهای امنیتی یورش داعش به مناطق الفلاحات و الصبیحات را دفع کردند.داعش تلاش کرد که دو منطقه و بخش هایی از روستای البوعیس را پس بگیرد اما با حمایت توپخانه و نیروی هوایی و نبرد سنگین نیروهای امنیتی راه به جایی نبرد.

دیدگاه رائد شاکر درباره عملیات فلوجه

رائد شاکر جودت رئیس پلیس عراق اعلام کرد: حمله به مرکز فلوجه طی دو یا سه روز آینده شروع می شود.

وی افزود: این پس از تکمیل آمادگی نیروهای امنیتی و مردمی برای آزادی اراضی اطراف فلوجه خواهد بود.در حال حاضر روند تحویل اراضی و مناطق آزاد شده که بالغ بر هزار کیلومتر است به فرماندهی عملیات بغداد انجام می شود.