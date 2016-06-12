به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا مهرجو ظهر یکشنبه در نشست بررسی مسائل و مشکلات کارخانه سیمان مند دشتی اظهار داشت: عملیات اجرایی این پروژه در سال ۸۳ آغاز شد و مردم شهرستان دشتی که از کارخانه سیمان مند به عنوان یک اقدام صنعتی در سطح شهرستان یاد می کنند بعد از ۱۱ سال چشم انتظار افتتاح آن هستند و امیدوارند هر چه زودتر شاهد آثار وبرکات آن باشند.

وی افزود: در دو سال گذشته تاکنون با عنایت استاندار بوشهر اقدامات خوبی از جمله تسریع در پرداخت تسهیلات در جهت سرعت در روند پروژه صورت گرفته است.

مهرجو بیان کرد: با تزریق تسهیلات و افزایش آورده سهامداران پیشرفت پروژه به ۷۳ درصد رسیده است.

وی با بیان اینکه اشتغال نیروهای بومی در این پروژه تضمین شود، یادآور شد: مرکز فنی و حرفه‌ای شهرستان از ظرفیت بالایی در راستای آموزش برخوردار است و این آمادگی را دارد تا نیروی متخصص برای کار را تامین کند.

مهرجو خاطرنشان کرد: استاندار بوشهر همواره در جلسات مختلف و ستاد اقتصاد مقاومتی در راستای رفع موانع و مشکلات صنعت به ویژه کارخانه سیمان مند و حل مشکلات پیش رو این صنعت تاکید دارد.

وی با اشاره به اینکه تاکنون با تعامل و همدلی خوب کارها به نحو مطلوبی انجام شده، ادامه داد: شهرستان در انجام تعهدات میزبانی این صنعت به طور کامل عمل کرده است و در مقابل نیز صنعت هم تعهدات مربوط اتمام فوری پروژه، تثبیت اشتغال و همزیستی با محیط زیست تمهیدات لازم داشته باشد.

مهرجو تعریض محور خورموج- لاور شرقی را یکی از اقدامات صورت گرفته در راستای این پروژه عنوان کرد و ادامه داد: در سال جاری نیز تلاش داریم بخشی از اعتبارات به این پروژه تزریق دهیم تا هر چه زودتر شاهد بهره برداری آن باشیم.

وی تصریح کرد: راه اندازی اسکله صادرات مواد معدنی در بندر لاور ساحلی در راستای تقویت کارخانه سیمان مند در حال انجام است و یکی از محورهای شهرستان که به مسیر کارخانه تا بندر نزدیک است بازنگری صورت گیرد.