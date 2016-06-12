۲۳ خرداد ۱۳۹۵، ۱۵:۰۲

مستند«قطعه ای از بهشت»در حوزه هنری آذربایجان غربی تولید شد

ارومیه - فیلم مستند «قطعه ای از بهشت» با موضوع دفاع مقدس و زندگی شهیدان انقلاب اسلامی طی مدت ۳۰دقیقه در حوزه هنری انقلاب اسلامی آذربایجان غربی تولید شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این فیلم زندگی دو نفر از برادران شهید دوران دفاع مقدس شهرستان ارومیه به نامهای علی یادگاری و غفار یادگاری با حضور خانواده و دوستان این شهدای والا مقام به تصویر کشیده شده است.

قطعه ای از بهشت به کارگردانی مجتبی پناهی، فیلم برداری محمدصادق دلیلی، صدابرداری احسان نوروزی، تحقیق و مشاوره یاور باقری و با حضور سامان حسن زاده و فاطمه خدایی در مدت ۱۰ روز در واحد ادبیات پایداری حوزه هنری انقلاب اسلامی آذربایجان غربی تولید شده است.

شهید علی یادگاری از افسران ارتشی در واحد توپخانه تیپ ۴۰ سراب بود که طی عملیات کربلای ۶ در منطقه سومار مفقود و پیکر پاکش در سال ۱۳۷۱ کشف و در ارومیه تشییع شد.

شهید غفار یادگاری برادر شهید علی یادگاری نیز  از دانش آموزان بسیجی بود که در حمله هواپیماهای رژیم بعث عراق به مدارس شهرستان ارومیه در سال ۱۳۶۵ به فیض شهادت نائل شد.

