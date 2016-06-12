وضعیت نگران کننده دو بازیکن تیم ملی والیبال ایران برای لیگ جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سیامک افروزی درباره مصدومیت امیر غفور خاطرنشان کرد: در ام آر آی نهایی غفور خوشبختانه آسیب شدیدی دیده نمی شود. التهاب و تورم در مفصل کم شده است و این بازیکن از فردا می تواند تمرین خود را شروع کند.

وی مدت زمان رسیدن غفور به شرایط مسابقه را حداقل یک و حداکثر دو هفته دانست و گفت: شاید غفور برای همراهی تیم ایران در هفته دوم لیگ جهانی در صربستان برسد. اما در شرایط نرمال این بازیکن به دیدارهای هفته سوم لیگ جهانی در تهران خواهد رسید.

پزشک تیم ملی والیبال درباره آخرین وضعیت فرهاد قائمی نیز گفت: فرهاد در گنبد دچار تب و لرز شد و برای درمان به دکتر نیز مراجعه کرد. وی در تهران علائم بیماری را با شدت بیشتری داشت و برای درمان به بخش عفونی بیمارستان آسیا اعزام و در آنجا بستری شد.

وی تصریح کرد: آزمایش و سی تی اسکن فرهاد نشان می دهد که این بازیکن ارزشمند والیبال ایران مشکل عفونت ریه دارد و باید ۴۸ تا ۷۲ ساعت برای درمان در بیمارستان بستری باشد و استراحت کند. این بازیکن بعد از مرخص شدن از بیمارستان به مدت دو هفته اجازه فعالیت ورزشی نیز ندارد.

افروزی با بیان اینکه وضعیت فرهاد قائمی نگران کننده نیست، گفت: این بازیکن تحت درمان است و داروها نیز جواب داده است.

فیزیوتراپ تیم ملی والیبال در پایان تاکید کرد: به نظر می رسد که امیر غفور و فرهاد قائمی هفته های اول و دوم لیگ جهانی را از دست داده باشند و در هفته سوم در تهران بتوانند تیم ملی را در لیگ جهانی همراهی کنند.