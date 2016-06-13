علی کاویانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: یکی از برنامههای این نهاد برگزاری مراسم افطاری ویژه افراد تحت پوشش و سایر نیازمندان است که با مشارکت خیران در چند شب برگزار میشود.
وی یکی از برنامههای کمیته امداد امام خمینی نهاوند در ماه رمضان را حامی یابی در چهار طرح محسنین، ایتام، شفا و طاها عنوان کرد و گفت: برنامه ریزی ها در این زمینه انجام شده است.
وی بابیان اینکه باید تا پایان ماه رمضان ۸۵۰ حامی در رابطه با طرحهای یادشده جذب شوند، گفت: دلجویی از نیازمندان از روزهای گذشته با حضور خیران و مسئولان ادارات آغازشده و در ایام ماه رمضان از ۵۵۰ خانوار دلجویی شده و سبدهای غذایی در اختیار آنان گذاشته میشود.
کاویانی گفت: طرح کیسههای همیان مولا شامل جمعآوری مواد غذایی در کیسهها و بستههای ویژه از مردم و رساندن آن به نیازمندان است که در این خصوص۵۰۰ کیسه همیان مولا با همکاری مردم جمعآوری و در اختیار نیازمندان گذاشته میشود.
رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان نهاوند اجرای این طرح را به پیروی از مولای متقیان حضرت علی(ع) درزمینهٔ یاریرساندن به نیازمندان عنوان کرد و افزود: برنج، روغن، ماکارونی، انواع کنسروها، قند، شکر، چای و حبوبات از اقلامی هستند که در اولویت جمعآوری و توزیع بین نیازمندان قرار دارند.
وی افزود: در حال حاضر پنج هزار و ۲۰۰ خانوار با جمعیت ۱۰ هزار و ۷۵۰ نفر نیازمند تحت پوشش این نهاد قرار دارند .
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