کارگاه آشنایی با تجارب جهانی بهسازی شهرهای تاریخی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت میراث فرهنگی، کارلو چزاری در این نشست با ارایه نمونه احیاء و مرمت شهر تاریخی فرارا در ایتالیا که شهری بجا مانده از قرن هشتم میلادی است به ارایه تجربه ها، چگونگی تهیه طرح مرمتی و مدیریتی شهری و روش شناسی در حفاظت شهری پرداخت.

این کارشناس جهانی تهیه پلان بر اساس اطلاعات و تحلیل های تاریخی، استفاده از روش های مناسب در فرآیند و استحکام بخشی مرمت، توجه به فضای سبز، نحوه سکونت ساکنان، وضعیت موجود ساختمانهای تاریخی، مستندسازی ایده های مختلف، ترافیک و حمل نقل شهری و .... را از جمله اقدامات انجام شده در احیاء شهر فرارا که در فهرست میراث جهانی نیز به ثبت رسیده برشمرد و گفت: این موارد از ضروریاتی است که در مطالعه حفاظت و احیای بناها و شهر های تاریخی باید به آن توجه شود.

ماروچامپا کارشناس دیگر این نشست انجام مطالعات شهری با حضور باستان شناسان، معماران و مهندسان هیدرولیک به منظور رسیدن به مورفولوژی و تیپولوژی شهری را مهم برشمرد و گفت: این روندی است که باید در احیاء شهرها و بافت های تاریخی لحاظ شود.

یوکا یوکیلتو نظریه پرداز مرمت و معمار مشهور فنلاندی به عنوان سومین سخنران با تاکید بر برنامه ریزی حفاظتی شهرهای تاریخی با همکاری تمام دستگاههای مسئول، توجه به ویژگی های بومی، مورفولوژی و تیپولوژی در اصول طراحی شهری و منزلت فضاهای اجتماعی، اتفاقات افتاده در بافت های تاریخی کرمان و شیراز را بحران بزرگ فرهنگی توصیف کرد و گفت: این بحران تنها با همکاری و هماهنگی مردم و مسئولان این دوشهر قابل درمان است.

خالق کتاب «مدیریت میراث جهانی و تاریخ حفاظت معماری در جهان» با بیان اینکه میراث مشترک شهر باید برای همه مردم شهر حفظ شود و نباید در بافت های تاریخی صرفا به حفظ تک بناهای تاریخی پرداخت گفت: باید تمام مسئولان مدیریت شهری با مشارکت شهروندان در تصمیم‌گیری با هم همکاری و همفکری کنند و به فکر تداوم زندگی در این محیط های تاریخی باشند. دراین بافت ها همانطور که یک ارگ و یا یک کاخ اهمیت دارد خانه های ساده شهری نیز در تداوم بیان زندگی مهم هستند.

استاد عالی‌رتبه مدرسه عالی معماری و شهرسازی ایتالیا تأکید کرد: باید مردمان ساکنان بافت های تاریخی از ارزش های میراثی محیط زندگی خود مطلع شوند و بدانند که منافعشان در استمرار بازسازی بافت تاریخی و حفظ هویت فرهنگی شهرشان است.

معاون میراث فرهنگی کشور نیز با تاکید بر حفظ میراث های مشترک شهری برای همه شهروندان شهر های تاریخی وضعیت اطراف بازار کرمان و بافت تاریخی شیراز را بحرانی و آزار دهنده خواند و گفت: محدوه اطراف بازار کرمان نباید بیش از این اقتصادی شود.در بافت تاریخی شهر کرمان پروژه هایی در حال اجراست که درصدد هستیم با مطالعه و مشاوره های کارشناسی و همکاری مسئولین، شهرداری و مدیریت شهری کرمان جنبه های منفی آن را از بین ببریم.

محمدحسن طالبیان با اشاره به تشکیل دو کارگروه جهت مطالعه، جمع اوری اطلاعات به منظور تحلیل و آنالیز برای دوشهر کرمان و شیراز گفت: قرار است در این کارگروه ها اعضایی از دستگاههای مختلف حضور یابند.

معاون میراث فرهنگی کشور گفت: اهمیت این همکاری که تغییر روش و رویکرد به شهرهای تاریخی است، در دستورالعمل تهیه طرح های جامع و تفضیلی تاثیرگذار خواهد بود. بویژه آنکه طرحها صرفا با همکاری و گفتگو با صاحبان اصلی شهر تاریخی یعنی مردم تهیه خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از اتفاقات حاصل شده در بافت های تاریخی این دوشهر خواست واقبال مردمی نبوده گفت: امیدواریم با کمک دستگاههای ذیربط و مشارکت مردمی طرحی جامع و ویژه برای حفاظت بافت های یاد شده تدوین کنیم.