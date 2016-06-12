«مارادونا» درباره «لیونل مسی» اشتباه می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، در مکالمه ای که روز پنجشنبه بین «دیه گو مارادونا» و «پله» در پاریس انجام شد، در برنامه ای که مربوط به یورو ۲۰۱۶ بود، از «مارادونا» در مورد شخصیت «لیونل مسی» سوال پرسیدند و وی گفت که این بازیکن شخصیت رهبر بودن را ندارد.

«ژاوی» در مصاحبه ای با «ای آی ناسیونال» به این شکل از خود واکنش نشان داد: «مسی» قلب پاکی دارد، نه مانند بعضی ها که سعی در وانمود کردن آن دارند.

این هافبک درحالیکه با بازیکنانی چون «رونالدینیو» و «آندرس اینیستا» همبازی بوده است و با تیم ملی اسپانیا در یک جام جهانی و دو جام ملت های اروپا قهرمانی کسب کرده است، گفت که مهاجم آرژانتینی یک پله از همه بالاتر است.

او ادامه داد: او بهترین بازیکن دنیاست؛ بهترین بازیکن تا به امروز. باورنکردنی است که در یک بازی تیمی، بازیکنی به این اندازه مؤثر باشد و اگر او سرحال باشد، بارسلونا این شانس را دارد تا از عناوین قهرمانی اش دفاع کند.