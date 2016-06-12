  1. ورزش
  2. فوتبال جهان
۲۳ خرداد ۱۳۹۵، ۱۵:۰۸

ژاوی:

«مارادونا» درباره «لیونل مسی» اشتباه می کند

«مارادونا» درباره «لیونل مسی» اشتباه می کند

«ژاوی» اسطوره باشگاه فوتبال بارسلونا به دفاع از «لیونل مسی» پرداخته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، در مکالمه ای که روز پنجشنبه بین «دیه گو مارادونا» و «پله» در پاریس انجام شد، در برنامه ای که مربوط به یورو ۲۰۱۶ بود، از «مارادونا» در مورد شخصیت «لیونل مسی» سوال پرسیدند و وی گفت که این بازیکن شخصیت رهبر بودن را ندارد.

«ژاوی» در مصاحبه ای با «ای آی ناسیونال» به این شکل از خود واکنش نشان داد: «مسی» قلب پاکی دارد، نه مانند بعضی ها که سعی در وانمود کردن آن دارند.

این هافبک درحالیکه با بازیکنانی چون «رونالدینیو» و «آندرس اینیستا» همبازی بوده است و با تیم ملی اسپانیا در یک جام جهانی و دو جام ملت های اروپا قهرمانی کسب کرده است، گفت که مهاجم آرژانتینی یک پله از همه بالاتر است.

او ادامه داد: او بهترین بازیکن دنیاست؛ بهترین بازیکن تا به امروز. باورنکردنی است که در یک بازی تیمی، بازیکنی به این اندازه مؤثر باشد و اگر او سرحال باشد، بارسلونا این شانس را دارد تا از عناوین قهرمانی اش دفاع کند.

کد مطلب 3683986

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها