سید جواد رضوی مدیر کل جدید کمیته امداد استان سمنان شد

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز فتاح در حکمی ضمن تقدیر از و زحمات ۸ساله نجفعلی انتظاری مدیر کل سابق کمیته امداد امام خمینی (ره) استان سمنان، سید جواد رضوی را به عنوان مدیر کل جدید این نهاد منصوب کرد.

آئین تکریم و معارفه مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان سمنان روز سه شنبه ۲۵خرداد ماه سالجاری و باحضور معاون کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور و مسئولان استان برگزار و از خدمات انتظاری تقدیر و تجلیل به عمل خواهد آمد.

سید جواد رضوی پیش از این در سمت مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان خراسان جنوبی انجام وظیفه می کرده است.

در استان سمنان چهار هزار و ۳۴۱نفر مددجو، هفت هزار و ۲۷۶نفر زنان سر پرست خانوار، سه هزار نفر بیمه عشایری روستایی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) قرار دارند.

۱۲هزار و ۸۰۰نفر حامی در بخش های مختلف شامل طرح اکرام، ایتام، محسنین و شفا از افراد نیازمند در استان سمنان زیر نظر کمیته امداد حمایت مالی می کنند.