سرهنگ جهانگیر کریمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت برخورد با پارتی‌های شبانه در اصفهان اظهار داشت: خوشبختانه طی دو هفته گذشته در این خصوص گزارش ویژه‌ای به نیروی انتظامی استان اصفهان گزارش نشده است.

وی ادامه داد: شهروندان در صورت مشاهده هر گونه تخلفی و به ویژه پارتی‌های شبانه همکاری ویژه‌ای را با پلیس داشته و گزارشات مورد لازم را به پلیس ۱۱۰ اعلام می‌کنند.

معاون اجتماعی فرمانده انتظامی استان اصفهان در خصوص طرح‌های ویژه مقابله با روزه‌خواری در اصفهان نیز ابراز داشت: نیروی انتظامی قبل از ماه مبارک رمضان نشست‌هایی را با اتحادیه اصناف در خصوص زمان آغاز و پایان فعالیت واحدهای صنفی و به ویژه واحدهای اغذیه فروشی و طباخی‌ها داشت که به دنبال آن زمان فعالیت این واحدها تعیین و تصویب شد.

وی ادامه داد: از این رو در ماه مبارک رمضان مسئولان اتحادیه بر روند فعالیت اصناف نظارت داشته و در صورت مشاهده تخلف برخورد لازم را داشته و در صورت نیاز موضوع را به نیروی انتظامی گزارش می‌دهند.

سرهنگ کریمی در ادامه با بیان اینکه ماموریت برخورد و تذکر به روزه‌خواران در ملاء عام در ماه مبارک رمضان اجرایی شده است، افزود: در این رابطه به برخی از روزه‌خواران که اغلب مسافر هم بودند تذکر داده شده و آموزش‌های مورد نیاز نیز به آنها ارائه شده است.

وی ادامه داد: اما باید توجه داشته باشیم که از ابتدای ماه مبارک رمضان با تعدادی از روزه‌خواران که اصرار بر روزه‌خواری داشتند برخورد و آنها را دستگیر کرده‌ایم.

معاون اجتماعی فرمانده انتظامی استان اصفهان ادامه داد: تخلف اصناف در ماه مبارک رمضان در خصوص عرضه محصولات در ساعات غیر مجاز بسیار ناچیز بوده است.