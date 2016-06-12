  1. استانها
  2. اصفهان
۲۳ خرداد ۱۳۹۵، ۱۵:۲۷

معاون اجتماعی فرمانده انتظامی استان اصفهان خبر داد:

دستگیری تعدادی از روزه‌خواران/گزارش پارتی مختلط نداشتیم

دستگیری تعدادی از روزه‌خواران/گزارش پارتی مختلط نداشتیم

اصفهان – معاون اجتماعی فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: از ابتدای ماه مبارک رمضان با تعدادی از روزه‌خواران که اصرار بر روزه‌خواری داشتند برخورد و آنها را دستگیر کرده‌ایم.

سرهنگ جهانگیر کریمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت برخورد با پارتی‌های شبانه در اصفهان اظهار داشت: خوشبختانه طی دو هفته گذشته در این خصوص گزارش ویژه‌ای به نیروی انتظامی استان اصفهان گزارش نشده است.

وی ادامه داد: شهروندان در صورت مشاهده هر گونه تخلفی و به ویژه پارتی‌های شبانه همکاری ویژه‌ای را با پلیس داشته و گزارشات مورد لازم را به پلیس ۱۱۰ اعلام می‌کنند.

معاون اجتماعی فرمانده انتظامی استان اصفهان در خصوص طرح‌های ویژه مقابله با روزه‌خواری در اصفهان نیز ابراز داشت: نیروی انتظامی قبل از ماه مبارک رمضان نشست‌هایی را با اتحادیه اصناف در خصوص زمان آغاز و پایان فعالیت واحدهای صنفی و به ویژه واحدهای اغذیه فروشی و طباخی‌ها داشت که به دنبال آن زمان فعالیت این واحدها تعیین و تصویب شد.

وی ادامه داد: از این رو در ماه مبارک رمضان مسئولان اتحادیه بر روند فعالیت اصناف نظارت داشته و در صورت مشاهده تخلف برخورد لازم را داشته و در صورت نیاز موضوع را به نیروی انتظامی گزارش می‌دهند.

سرهنگ کریمی در ادامه با بیان اینکه ماموریت برخورد و تذکر به روزه‌خواران در ملاء عام در ماه مبارک رمضان اجرایی شده است، افزود: در این رابطه به برخی از روزه‌خواران که اغلب مسافر هم بودند تذکر داده شده و آموزش‌های مورد نیاز نیز به آنها ارائه شده است.

وی ادامه داد: اما باید توجه داشته باشیم که از ابتدای ماه مبارک رمضان با تعدادی از روزه‌خواران که اصرار بر روزه‌خواری داشتند برخورد و آنها را دستگیر کرده‌ایم.

معاون اجتماعی فرمانده انتظامی استان اصفهان ادامه داد: تخلف اصناف در ماه مبارک رمضان در خصوص عرضه محصولات در ساعات غیر مجاز بسیار ناچیز بوده است.

کد مطلب 3683993

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها