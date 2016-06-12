۲۳ خرداد ۱۳۹۵، ۱۵:۱۵

پرواز «پرندگان مسافر» در رادیو نمایش

نمایش «پرندگان مسافر» به کارگردانی ندا هنگامی با موضوع شکار غیرقانونی حیوانات فردا ۲۴ خردادماه از رادیو نمایش پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش رادیویی «پرندگان مسافر» را سمانه خوش طینت نوشته که به موضوع شکار غیرقانونی حیوانات و قاچاق چوب و عواقب غیرقانونی آن می پردازد.

در این نمایش هنرمندانی چون شهریار حمزیان، محمدسعید سلطانی، غلامحسن تسعیری، بهادر ابراهیمی، احمد ایرانیخواه، محمد پورحسن، احمد لشینی و تعداد دیگری از بازیگران اداره کل هنرهای نمایشی رادیو به ایفای نقش می پردازند.

این نمایش به تهیه کنندگی اشرف السادات اشرف نژاد، کارگردانی ندا هنگامی، افکت محمدرضا قبادی فر و صدابرداری پیروز صدرایی، روز دوشنبه ۲۴ خرداد ساعت ۹ صبح از رادیو نمایش پخش می شود.

عطیه موذن

