پرواز «پرندگان مسافر» در رادیو نمایش

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش رادیویی «پرندگان مسافر» را سمانه خوش طینت نوشته که به موضوع شکار غیرقانونی حیوانات و قاچاق چوب و عواقب غیرقانونی آن می پردازد.

در این نمایش هنرمندانی چون شهریار حمزیان، محمدسعید سلطانی، غلامحسن تسعیری، بهادر ابراهیمی، احمد ایرانیخواه، محمد پورحسن، احمد لشینی و تعداد دیگری از بازیگران اداره کل هنرهای نمایشی رادیو به ایفای نقش می پردازند.

این نمایش به تهیه کنندگی اشرف السادات اشرف نژاد، کارگردانی ندا هنگامی، افکت محمدرضا قبادی فر و صدابرداری پیروز صدرایی، روز دوشنبه ۲۴ خرداد ساعت ۹ صبح از رادیو نمایش پخش می شود.