کارآمدی شوراها مبنای تصمیم گیری شهروندان برای انتخابات است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی ایرانی در جلسه شورای شهر ماهدشت که ظهر یکشنبه برگزار شد، اظهار کرد: اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا باید در سال پایانی عملکرد خود دقت داشته باشند چرا که شهروندان برای امتیاز دادن به عملکرد آنها، کل مجموعه شورا را در نظر گرفته و موفقیت ها و ناکامی های شورا در حل مشکلات مردم را به توانایی کل مجموعه شورا نسبت می دهند.

وی با بیان اینکه اگر شورایی در مجموع موفق بوده، همه اعضای آن موفق عمل کرده اند و اگر ضعیف بوده این ناتوانی به نام همه ثبت شده است، افزود: اعضای شوراهای اسلامی برای موفق ظاهر شدن در انتخابات باید تلاش کنند تا عملکرد شورا در دوره چهارم برای مردم قابل قبول بوده و رضایت آنها را در پی داشته باشد.

ایرانی خاطرنشان کرد: شورای موفق شاخص های متعددی دارد که یکی از آنها احترام به رای اکثریت و دیگری تمکین از خرد جمعی و سپس دوری از خود محوری است که آفت کار شورایی است.

وی افزود: اگر شهروندان احساس کنند که شورای اسلامی در این دوره از خود کارآمدی نداشته است، مسلماً این دیدگاه در آراء مردم برای دوره بعد تاثیر گذار خواهد بود.

ایرانی تاکید کرد: اعضای شوراها باید تلاش کنند عملکرد آنها در سال پایانی برای جلب رضایت بیشتر مردم باشد.

ضرورت تعامل شورا و شهرداری

وی اضافه کرد: مردم ما هوشیارند و اقدامات تبلیغاتی پیش از موعد برای جلب نظر و کسب آراء برای دوره بعد نتیجه منفی خواهد داشت ورود زودهنگام به بحث انتخابات فرصت باقیمانده را هدر خواهد داد.

معاون استاندار البرز در ادامه به ضرورت تعامل شورا و شهرداری تاکید کرد و گفت: شهرداری ها مجری مصوبات شوراها هستند و شوراها باید در تصمیم گیری ها و مصوبات خود، بر اساس مطالبات مردم و مر قانون عمل کنند.

وی افزود: تعامل خوب و مناسب شهرداری و شورا، نقش بسیار مهمی در برطرف کردن مشکلات مردم و پی گیری مطالبات شهروندان دارد.

ایرانی اضافه کرد: اعضای شورا باید ضمن تلاش برای توسعه شهری، آگاه باشند که در مسائل فرهنگی و اجتماعی نیز مسئولیت دارند به ویژه امنیت شهروندان را نیز باید مدنظر داشته باشند.

فرماندار کرج در پایان از حمایت فرمانداری از مصوبات قانونی شورا یاد کرد و گفت: تلاش شوراهای اسلامی برای تکریم و رعایت حقوق شهروندان قابل احترام است و به آن ارج می نهیم و از مصوبات قانونی شوراها حمایت می کنیم.