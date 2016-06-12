۲۰ حریق در قم خاموش شد

عباس جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه ۳۸ عملیات آتش نشانی طی ۴۸ ساعت گذشته در قم انجام شد، افزود: عملیات‌های انجام شده شامل ۲۰ عملیات حریق، ۱۲ مورد ایمن سازی و ۶ عملیات نجات می‌شود.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری قم اظهار داشت: حریق‌های به وقوع پیوسته شامل ۲ حریق خودرو، سه حریق منزل، ۲ حریق مغازه، هشت حریق ضایعات، حریق درخت، حریق زمین سفالی، حریق مهمان پذیر، حریق کانکس نگهبانی و حریق ترانس برق است.

وی گفت:‌ ایمن سازی‌های انجام شده طی ۴۸ ساعت گذشته نیز شامل ۲ مورد نشت سوخت خودرو،‌ چهار مورد رهاسازی گربه،‌۲ مورد صید زنبور، قطع آژیر بانک، قطع شیر آب، شکستن علمک گاز و بازگشایی درب منزل می‌شود.

جعفری عنوان کرد:‌ نجات‌های انجام شده طی ۴۸ ساعت گذشته شامل سه مورد محبوس شدن داخل منزل، گیر کردن در آسانسور، انگشتربری و انتقال مصدوم از ارتفاع است.