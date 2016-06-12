۲۳ خرداد ۱۳۹۵، ۱۵:۵۵

طی ۴۸ ساعت گذشته؛

۲۰ حریق در قم خاموش شد

قم - مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری قم از اطفای ۲۰ حریق طی ۴۸ ساعت گذشته در قم خبر داد.

عباس جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه ۳۸ عملیات آتش نشانی طی ۴۸ ساعت گذشته در قم انجام شد، افزود: عملیات‌های انجام شده شامل ۲۰ عملیات حریق، ۱۲ مورد ایمن سازی و ۶ عملیات نجات می‌شود.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری قم اظهار داشت: حریق‌های به وقوع پیوسته شامل ۲ حریق خودرو، سه حریق منزل، ۲ حریق مغازه، هشت حریق ضایعات، حریق درخت، حریق زمین سفالی، حریق مهمان پذیر، حریق کانکس نگهبانی و حریق ترانس برق است.

وی گفت:‌ ایمن سازی‌های انجام شده طی ۴۸ ساعت گذشته نیز شامل ۲ مورد نشت سوخت خودرو،‌ چهار مورد رهاسازی گربه،‌۲ مورد صید زنبور، قطع آژیر بانک، قطع شیر آب، شکستن علمک گاز و بازگشایی درب منزل می‌شود.

جعفری عنوان کرد:‌ نجات‌های انجام شده طی ۴۸ ساعت گذشته شامل سه مورد محبوس شدن داخل منزل، گیر کردن در آسانسور، انگشتربری و انتقال مصدوم از ارتفاع است.

