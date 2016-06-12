به گزارش خبرنگار مهر، حسينعلي اميري سخنگوي وزارت كشور در حاشيه مراسم ختم مادر اخوان فلاح زاده در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالي در خصوص انتخاب استاندار خوزستان گفت: ما دو نفر را براي استانداري خوزستان به جلسه امروز هيات دولت معرفی کردیم.

وي افزود: اين افراد از استانداران فعلي نيستند و چهره هايي جديد هستند. بايد ببينيم امروز دولت در جلسه خود به اين پيشنهادات راي خواهد داد يا خير.

قائم مقام وزير كشور در پاسخ به سوالي ميني بر اينكه منشا اين فيش هاي حقوقي مديراي دولتي چيست؟ اظهار كرد: يكي از مسائلي كه آقاي روحاني پيگيري ميكند و جزو شعارهاي انتخاباتي وي هم بود عدالت اجتماعي است يعني اگر مديري خلاف ضوابط و قانون دريافتي داشته باشد دولت مطابق قانون با او برخورد ميكند.

اميري خاطرنشان كرد: روحاني دستور داده است كه اين مساله بررسي شود و هر مديري به ناحق از بيت المال دريافتي داشته به بيت المال برگرداند