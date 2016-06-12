مظنونان حملات تروریستی اخیر قزاقستان بازداشت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «کمیته امنیت ملی» قزاقستان اعلام کرد که نیروهای امنیتی این کشور روز یکشنبه سه فرد مظنون به دست داشتن در حملات مرگبار یکشنبه گذشته در شهر آق تپه را دستگیر کردند.

«کمیته امنیت ملی» قزاقستان بدون ارائه جزئیات بیشتر افزود که تمام افراد مرتبط با حملات پنجم ژوئن تاکنون دستگیر شده اند.

لازم به ذکر است که در جریان حملات تروریستی پنجم ژوئن در شهر آق تپه قزاقستان به یک پایگاه گارد ملی و دو فروشگاه سلاح گرم و پس از آن،‌ عملیات تعقیب و گریز مهاجمان دست کم ۲۵ نفر- از جمله ۱۸ تروریست- کشته شدند.

مقامات قزاقستان هنوز هویت مهاجمان را شناسایی نکرده اند؛ اما «نورسلطان نظربایف» رئیس جمهور قزاقستان می گوید که این افراد از پیروان جنبشهای مذهبی محافظه کار افراطی هستند و دستورات را از طرفهای خارجی دریافت می کنند.

گفتنی است آق تپه یک شهر صنعتی در ۱۰۰ کیلومتری مرز روسیه است که در سال ۲۰۱۱ شاهد نخستین بمب گذاری انتحاری در داخل ساختمان خدمات امنیتی این کشور بود.