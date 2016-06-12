پایه های اقتصاد مقاومتی در مازندران خوب پی ریزی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله نورالله طبرسی بعدازظهر یکشنبه در نشست بررسی وضعیت اقتصاد مقاومتی گفت: خوشحالم که استان مازندران بعد از نام‌گذاری سال ۹۵ از سوی مقام معظم رهبری بنام سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل استانی پیشرو بوده و برای به اجرا درآوردن منویات مقام معظم رهبری ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را باقدرت شکل دادند.

نماینده ولی‌فقیه ادامه داد: در سه ماه اخیر با توجه به گزارش ها نشان از پیشرفته‌ای قابل توجه دارد و همه ما در مقابل مشکلات مردم مسئولیم و نیاز است همگرایی در دستگاه‌های اجرایی برای حل مشکلات مردم حرف اول را بزند.

آیت‌الله طبرسی خواستار هماهنگی و همراهی مجمع نمایندگان استان با برنامه‌های عملیاتی استاندار در حوزه اقتصاد مقاومتی شد و گفت: مدیریت استان باید تقویت شود و همه تلاش کنیم تا بتوانیم جوابگوی مطالبات مردم این استان باشیم.

نماینده ولی‌فقیه تصریح کرد: یکی از کارهایی که من از استاندار مازندران می‌خواهم و خواسته قلبی من بوده این است که در استانداری برای رفع مشکل سرمایه‌گذار همه مسئولین و دست اندرکاران امر را دور یک میز جمع کرده که اگر یک سرمایه‌گذار برای سرمایه‌گذاری به مازندران آمده در همین استانداری و در زمان بسیار کوتاه مشکل آنان حل شود دیگر نیار به این اداره و آن اداره نباشد.

نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری اولین کار مهم را در حوزه اقتصاد مقاومتی تحول اداری اعلام کرد و گفت: باید در سرمایه‌گذاری سرعت ببخشیم و همگرایی همه دستگاه‌های اجرایی استان و مسئولین ضروری است.

وی تاکید کرد: مازندران با این همه سبقه الهی و سابقه مبارزه و جهاد در عرصه عمل و تحقق اقتصاد مقاومتی هم باید نمونه باشد.