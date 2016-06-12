۲۳ خرداد ۱۳۹۵، ۱۵:۲۴

علت میگرن کشف شد

محققین آمریکایی با انجام آزمایشات متعدد موفق به کشف علت بیماری میگرن شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محققین مرکز تحقیقاتی «سن دیگو»  آمریکا با انجام آزمایش بر روی کودکان، نوجوانان و بزرگسالانی که به بیماری میگرن مبتلا بودند، متوجه شدند که کمبود ویتامین دی، ریبوفلاوین (نوعی ویتامین بی) و کوآنزیم Q۱۰ موجب بروز میگرن در افراد  می شود.

محققین آمریکایی با گرفتن نمونه خون افراد مبتلا به میگرن و آزمایش آن متوجه شدند که در خون آنها کمبود ویتامین های ذکر شده، وجود داشت.  

نتایج این آزمایش نشان داد که فقر کوآنزیم Q۱۰ در بدن دختران و زنان جوان نسبت به پسرها و مردان جوان بیشتر و در پسرها و مردان جوان کمبود ویتامین دی نسبت به دختران و زنان جوان بیشتر است.

همچنین افرادی که دارای میگرن مزمن هستند، نسبت به کسانی که کمتر به این بیماری مبتلا می شوند از کمبود بیشتر ریبوفلاوین و کوآنیزم Q۱۰ رنج می برند.

محققین آمریکایی بر این باور هستند که با انجام آزمایشات بیشتر و تکمیلی، به درمان قطعی بیماری میگرن دست یابند.

علیرضا کمندی

    • رویارشیدی ۲۲:۳۶ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۳
      تشکر ازشما کاش بگید چه موادغذایی این موادرو دارا هستند!؟

