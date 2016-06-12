علت میگرن کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محققین مرکز تحقیقاتی «سن دیگو» آمریکا با انجام آزمایش بر روی کودکان، نوجوانان و بزرگسالانی که به بیماری میگرن مبتلا بودند، متوجه شدند که کمبود ویتامین دی، ریبوفلاوین (نوعی ویتامین بی) و کوآنزیم Q۱۰ موجب بروز میگرن در افراد می شود.

محققین آمریکایی با گرفتن نمونه خون افراد مبتلا به میگرن و آزمایش آن متوجه شدند که در خون آنها کمبود ویتامین های ذکر شده، وجود داشت.

نتایج این آزمایش نشان داد که فقر کوآنزیم Q۱۰ در بدن دختران و زنان جوان نسبت به پسرها و مردان جوان بیشتر و در پسرها و مردان جوان کمبود ویتامین دی نسبت به دختران و زنان جوان بیشتر است.

همچنین افرادی که دارای میگرن مزمن هستند، نسبت به کسانی که کمتر به این بیماری مبتلا می شوند از کمبود بیشتر ریبوفلاوین و کوآنیزم Q۱۰ رنج می برند.

محققین آمریکایی بر این باور هستند که با انجام آزمایشات بیشتر و تکمیلی، به درمان قطعی بیماری میگرن دست یابند.