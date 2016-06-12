به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی حجت الاسلام کاظم لطفیان، با اشاره به اینکه ماه مبارک رمضان، ماه پذیرش قرآن است، اظهار کرد: این ماه بستری بسیار آماده است تا معارف ناب قرآن در قلب مردم جاری شود.

وی با بیان اینکه طرح شمیم وحی یک برنامه محوری با نگاه اجتماعی است، تصریح کرد: در این برنامه گسترده سعی شده معارف قرآن در قالب صوت به جامعه هدیه شود و زیبایی‌های عمل به قرآن در مردم بیشتر نمایان شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان با بیان اینکه اگر معانی قرآن برای مردم بیان شود قطعاً تاثیرگذاری بالایی را در جامعه خواهد داشت، عنوان کرد: مهم‌ترین محور این طرح ارتباط بین قرآن و جامعه است که در این طرح از مجامع مختلف و نیرو‌های متعدد قرآنی در قالب یک تشکل اجتماعی دعوت خواهد شد.

لطفیان با بیان اینکه طرح شمیم وحی در ۲۰ استان عملیاتی خواهد شد، بیان کرد: این طرح از عصر سه‌شنبه ۲۵ خرداد ماه آغاز و تا ۲۶ خرداد ماه ادامه خواهد داشت.

وی یادآور شد: «حامد شاکرنژاد » از قاریان بین المللی و صاحب سبک کشور بوده که سه شنبه مهمان استان خراسان جنوبی خواهد بود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان با بیان اینکه قرائت زیبای قرآن نخست‌ترین جاذبه، را برای مردم ایجاد می‌کند، خاطرنشان کرد: از این رو با دعوت از ایشان سعی شده مردم بیشتر با قرآن مانوس شده و انس بگیرند.