ترافیک سنگین در آزادراه قزوین و نیمه سنگین در آزادراه کرج

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین وضعیت ترافیکی راه ها نشان می دهد که در حال حاضر آزادراه کرج - تهران (عوارضی قدیم)، آزادراه کرج - تهران کیلومتر۲۵، آزادراه کرج - قزوین (گلشهر)، آزادراه تهران - کرج کیلومتر۲۵، آزادراه کرج - تهران پل کلاک، آزادراه قزوین - کرج (گلشهر) با ترافیک نیمه سنگین و آزادراه کرج - قزوین (ترمینال کلانتری) با ترافیک سنگین روبرو است.

همچنین آخرین وضعیت جوی نشان می دهد که در استان آذربایجان شرقی (اکثر محورها)، استان گلستان (جنگل گلستان)، گیلان(محور رشت _ فومنات) و مازندران (محدوده نور) بارش پراکنده باران و در محورهای کرج_ چالوس(محدوده هزارچم)، فیروزکوه (محدوده گدوک، کارسالار) مه گرفتگی شدید و کاهش دید وجود دارد.

سایر محورهای مواصلاتی کشور از جوی آرام و ترافیکی روان برخوردار می باشند.

کل تردد ثبت ‌شده ‌در شبانه‌روز گذشته براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۱۷۴۳ دستگاه ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۹.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد؛ در همین مدت همچنین سهم وسایل نقلیه سنگین در ترافیک راه‌ها ۱۶ درصد، اوج تردد بین ساعات ۱۸ الی ۱۹ و کمترین تردد بین ساعات ۳ الی ۴ صبح صورت پذیرفته که هموطنان ‌با آگاهی از این موضوع می‌توانند ساعات مناسب‌تری را برای سفر انتخاب کنند.

پرترددترین جاده‌های کشور در ۲۴ ساعت گذشته

آزادراه کرج-تهران، آزادراه تهران-کرج، آزادراه ‌قزوین-کرج، ‌‌‌ آزادراه کرج-قزوین، ‌آزادراه‌ ‌‌‌تهران-قم، ‌‌آزادراه ‌قم-تهران، آزادراه ساوه-‌تهران، آزادراه تهران-ساوه، مسیر پاکدشت-تهران‌ و تهران-پاکدشت، ‌ محور قم-اراک، محور تهران-جاجرود، محور تهران-شهریار و شهریار-تهران در ۲۴ ساعت گذشته بیشترین ترافیک را داشته‌اند. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

ممنوعیت تردد به دلیل مشکل جوی‌

محور رودان-بندرعباس (مسیر رفت) ‌ واقع در استان هرمزگان‌ از مورخ ۱۲ فروردین ۹۵ تا اطلاع بعدی به دلیل ریزش کوه مسیر مسدود و هدایت بار ترافیکی از مسیر برگشت به صورت دو طرفه امکان‌پذیر ‌است.

محور سی سخت - بیده‌ واقع در استان کهگیلویه و بویراحمد از مورخ ۲۵ آبان ۹۴ تا اطلاع بعدی‌ با توجه به کوهستانی و برف‌گیر بودن و نبود ایمنی کافی مسیر مسدود اعلام می‌شود.

آزادراه رشت-قزوین باند رفت محدوده تتکابن به رودبار نرسیده به تونل نصفی‌ واقع در استان گیلان، از مورخ ۲۳ فروردین ۹۵ تا اطلاع بعدی به دلیل جلوگیری از وقوع رانش ناشی از اختلاف سطح ایجاد شده مسیر مسدود است و تردد از مسیر جایگزین محور قدیم رستم آباد - رودبار انجام می‌گیرد.

کمربندی دهلران-اندیمشک ‌واقع در استان ایلام‌ از روز ۲۶ فروردین ۹۵ تا اطلاع بعدی به دلیل بارش شدید باران و آبگرفتگی مسدود و تردد از مسیر جایگزین داخل شهر دهلران انجام می‌شود.

محور اولنگ – شاهرود واقع در استان‌های گلستان و سمنان‌ از مورخ ۲۹ فروردین ۹۵ تا اطلاع بعدی به دلیل بارش شدید باران و آب گرفتگی مسدود است.

ممنوعیت تردد به‌ تفکیک یا اولویت وسایل نقلیه‌

محور فرعی رودبار - منجیل واقع در استان گیلان از مورخ ۲۰ اردیبهشت لغایت ۲ تیر ماه ۹۵ به صورت ۲۴ ساعته به‌دلیل اجرای عملیات احداث لوپ A آزادراه حدفاصل کیلومتر ۰۰۰+۰ تا ۰۰۰+۱۲ مسدود بوده و تردد همزمان با اجرای عملیات با رعایت احتیاط از مسیر جایگزین بزرگراه رودبار - منجیل انجام می‌شود.

آزادراه قزوین-کرج-تهران ‌(باند جنوبی – مسیر غرب به شرق محدوده پل فردیس) ‌ مقطع واقع در استان البرز، از مورخ ۲۲ خرداد ۹۵ لغایت ۲۵ خرداد ۹۵ روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه و سه‌شنبه‌ از ساعت ۲۴:۰۰ الی ۰۵:۰۰ بامداد روز بعد به دلیل اجرای عملیات تخریب پل قدیم فردیس، مسدود است و هدایت بار ترافیکی آن به میدان شهیدسلطانی و جاده مخصوص انجام می‌شود.

در محور دماوند ـ فیروزکوه‌ واقع در استان تهران، از مورخ ۲۱ فروردین لغایت ۳۱ خرداد ۹۵ ‌روزهای شنبه تا سه‌شنبه از ساعت ۸ تا ۱۸ و روز‌های چهارشنبه تا ساعت ۱۴ هر هفته، به غیر از‌ ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، به دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت حفاظتی پلیمری، حد فاصل جابان تا هنرستان کشاورزی آئینه ورزان، تردد همزمان با اجرای عملیات‌‌ و رعایت احتیاط انجام می‌شود. ‌

محور کرج - چالوس (کندوان) ‌‌ از مورخ ۲۱ فروردین تا ۲ تیر ۹۵ ‌روزهای شنبه تا سه‌شنبه هر هفته از ساعت ۸ تا ۱۶ و روز چهارشنبه تا ساعت ۱۲ هر هفته ‌‌به غیر از ‌ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات به دلیل اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت حدفاصل تونل کندوان تا میدان امیر کبیر‌ تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

در ‌آزاد‌راه تهران – قم‌ واقع در استان تهران‌ از مورخ ۲۱ فروردین لغایت ۲ تیر ۹۵ ‌روزهای شنبه تا دو شنبه از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۷ و روز سه‌شنبه تا ساعت ۱۲ هر هفته ‌به غیر از روزهای چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه و ‌ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه به دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت، حدفاصل عوارضی تا پایان حوزه استحفاظی اداره راه وشهرسازی استان تهران، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط با اعمال محدودیت ترافیکی در یک خط عبور (یک سوم مسیر) انجام می‌شود.

محور قدیم تهران – قم‌ واقع در استان تهران‌ از مورخ ۲۳ فروردین لغایت ۲ تیر ۹۵ ‌روزهای شنبه تا ‌دو‌شنبه از ساعت ۸:۰۰ الی ۱۷ و روز‌های سه‌شنبه و چهارشنبه تا ساعت ۱۲ ‌به غیر از‌ ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه به دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت، حدفاصل کهریزک تا پلیس‌راه حسن آباد، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب انجام می‌شود.

‌آزادراه تهران – ساوه، واقع در استان تهران‌ از مورخ ۱ اردیبهشت لغایت ۳۱ تیر ۹۵ روزهای شنبه تا سه‌شنبه از ساعت ۷:۰۰ الی ۱۸ و روز چهارشنبه تا ساعت ۱۴ هر هفته‌ به غیر از‌ ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه به دلیل اجرای عملیات بهسازی و روکش آسفالت، حدفاصل اتوبان آزادگان تا پل رودشور، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

در محور اختصاصی فرودگاه امام خمینی (ره) ‌ واقع در استان تهران‌ از روز ۵ اردیبهشت تا ۱۵ تیر ۹۵ روزهای شنبه تا‌ سه‌شنبه از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۸ و روز چهارشنبه تا ساعت ۱۲ هر هفته‌ به غیر از‌ ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه به دلیل اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت، حدفاصل کیلومتر ۰ تا ۸ ‌تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

محور هراز‌ واقع در استان‌های تهران و مازندران از مورخ ۱۱ اردیبهشت لغایت ۲ تیر ۹۵ روزهای شنبه تا سه‌شنبه از ساعت ۰۷:۳۰ تا‌ ۱۸:۳۰ هر هفته به غیر از ‌‌‌ایام تعطیلات رسمی و روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه به دلیل اجرای عملیات لکه‌گیری و روکش آسفالت، تعریض، بهسازی و چهارخطه کردن محور، حدفاصل کیلومتر ۰ تا ۵ ‌تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط با اعمال محدودیت ترافیکی در یک خط عبور انجام می‌شود.

مسافران می‌توانند برای دریافت اطلاعات تفصیلی راه‌ها و خلاصه آخرین وضعیت جاده‌ها، عدد ۱۴۱ را به شماره ۱۰۰۰۱۴۱ پیامک کنند و یا با شماره‌های ۱۴۱ و ۸۸۹۲۵۲۵۲ تماس بگیرند.