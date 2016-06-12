۲۳ خرداد ۱۳۹۵، ۱۵:۲۱

رئیس پلیس راهور استان کرمان:

تخطی از سرعت مجاز مهمترین عامل تصادفات است

کرمان - رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی استان کرمان تخطی از سرعت مجاز را عامل اصلی و خطر ساز در سوانح رانندگی درون شهری یاد کرد.

سرهنگ حمید معین زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروزه با رشد تکنولوژی و فنآوری بر سرعت وسایل نقلیه افزوده شده و صنایع خودروسازی به سمت تولید خودروهایی با مصرف سوخت کمتر، سبک تر و در بعضی از تولیدات کاسته شدن از استحکام بدنه پیش می روند که به تبع آن در تصادفات ضایعات انسانی جبران ناپذیر و خسارات سنگین مالی در پی خواهد داشت.

وی سرعت غیرمجاز و نامطمئن را در آمار مرگ و میر و آسیب های ناشی ازحوادث رانندگی مهم برشمرد و افزود: با کنترل سرعت خودروها می توان از بروز تصادف ها و حوادث پیشگیری کرد و ضربه ناشی از آن و در نتیجه شدت آسیب وارده بر قربانی را کاهش داد.

سرهنگ معین زاده در ادامه درباره تغییر خط ناگهانی خودروها حین رانندگی نیز هشدار داد و گفت: برای ارتقاء انضباط و نظم بخشیدن به آمد و شد خیابان های عریض را خط کشی کرده اند تا وسایل نقلیه از میان این خطوط عبور کنند و مزاحم رفت و آمد بقیه خودروها نشوند.

وی با اشاره به این که متاسفانه برخی از رانندگان ترجیح می دهند از روی خطوط این معابر بگذرند و لحظه به لحظه نیز مسیر خود را عوض کنند، عنوان کرد: این رفتار همان رعایت نکردن حق تقدم و احترام نگذاشتن به حقوق دیگران است که احتمال خطر را افزایش می دهد.

وی توصیه کرد: هنگام رانندگی مسیر حرکت خود را حفظ کنید چرا که با این اقدام سریع تر و سلامت تر به مقصد می رسید.

رئیس پلیس راهور استان کرمان تصریح کرد: برابر ماده ۱۱۹ آئین نامه راهنمایی و رانندگی در راه هایی که خط کشی شده وسایل نقلیه باید در مسیر بین خطوط حرکت کنند و از آن خارج نشوند.

وی گفت: چنان چه خودرویی نیاز به خروج و تغییر خط حرکت داشته باشد ابتدا باید با استفاده از چراغ راهنما و با دادن علامت یعنی در روز یک تک بوق و در شب تعویض نور بالا و پایین، رانندگان وسیله نقلیه دیگر را از قصد خود آگاه سازد و سپس با رعایت حق تقدم وسایل نقلیه ای که در خطوط کناری در حرکت هستند، وارد خط های دیگر شود.

