آیت شیراوند در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه در سال جاری فاز دوم پروژه مجتمع آب‌رسانی گاماسیاب به بهره‌برداری می‌رسد، گفت: عدم تخصیص و کمبود اعتبار از مهم‌ترین مشکلات اساسی پروژه مجتمع آب‌رسانی گاماسیاب بود که با تخصیص اعتبار فاز دوم این پروژه در سال جاری به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از ۲ کیلومتر از نقاط آسیب‌پذیر رودخانه گاماسیاب برای اجرای بخش دوم مجتمع آب‌رسانی شناسایی‌شده است، گفت: هزینه و مقدمات انتخاب پیمانکار این پروژه نیز توسط شرکت آب و فاضلاب روستایی استان همدان در حال انجام است‌.

رئیس اداره آب و فاضلاب روستایی شهرستان نهاوند افزود: خوشبختانه امسال اعتبار مناسبی برای این پروژه در نظر گرفته شد تا شاهد بهره‌برداری فاز دوم این پروژه در نهاوند باشیم.

شیراوند در ادامه به مزیت‌های مجتمع آب‌رسانی گاماسیاب اشاره کرد و گفت: ۲۰ روستا تحت پوشش این مجتمع هستند و درصورتی‌که مجتمع آب‌رسانی گاماسیاب به بهره‌برداری برسد حدود ۱۵ حلقه چاه از مدار خارج می‌شوند.

وی بابیان اینکه شبکه توزیع آب آشامیدنی روستای «جهان‌آباد» نیز به علت فرسودگی بیش‌ازحد نیاز به تعویض و بازسازی دارد، گفت: عملیات اجرایی این پروژه به‌زودی آغاز می‌شود و با تعویض این شبکه از پرت آب در روستا جلوگیری خواهد شد.

رئیس اداره آب و فاضلاب روستایی شهرستان نهاوند با اشاره به اینکه از ابتدای امسال تاکنون ۸۰ فقره انشعاب غیرمجاز در روستاهای نهاوند شناسایی‌ و پرونده ۵۰ فقره آن به مراجع قضایی ارسال‌شده است، عنوان کرد: دستگاه های کنتور خراب در سطح روستاهای نهاوند جمع‌آوری و به‌جای آن‌ها انشعابات استاندارد نصب‌شده است.

شیراوند بابیان اینکه در حال حاضر ۱۹ هزار و ۶۰۰ مشترک در قالب ۱۱۰ روستا تحت پوشش اداره آبفار شهرستان نهاوند بوده و از خدمات این نهاد بهره‌‌مند می‌شوند، اظهار داشت: در حال حاضر ۸۰ دستگاه کلریناتور در روستاهای شهرستان نهاوند عملیات گندزدایی و سالم‌سازی آب آشامیدنی روستاها را انجام می‌دهند.

شیراوند هدف این اداره را ارتقاء کیفیت آب آشامیدنی در روستاهای شهرستان دانست و عنوان کرد: آبفار شهرستان نهاوند در همین راستا در سال ۹۵ نسبت به خرید و نصب ۶ دستگاه تله‌متری یا کنترل از راه دور برای جلوگیری از سرریز آب مخازن روستایی با مبلغ بیش از ۴۰ میلیون تومان اقدام کرده است.