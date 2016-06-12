استفاده مکمل های غیرمجاز ورزشی در باشگاه ها از چالش ها است

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب حسین زادگان بعدازظهر یکشنبه در اولین جلسه ستاد نظارت بر سلامت اماکن ورزشی استان افزود: طرح بازرسی از باشگاهها و اماکن ورزشی سال گذشته به صورت جدی در دستور کار اداره کل قرار گرفت که امسال این بازرسی با جدیت بیشتری نسبت به سالهای گذشته صورت میگیرد.
مدیرکل ورزش و جوانان مازندران با تاکید ارسال گزارش لحظهبهلحظه، تعیین مسئولین بازرسی کارگروه و صدور کارت نظارت بر سلامت باشگاههای استان، اذعان داشت: طرح بازرسی به منظور افزایش خدمات کیفی و کمی باشگاهها و همچنین ایجاد رقابت در بین مدیران باشگاهها به مرحله اجرا درمیآید.
حسین زادگان بر اهمیت نظارت هیات پزشکی ورزشی استان با هماهنگی ستاد نظارت بر سلامت اماکن ورزشی بر باشگاهها تاکید کرد و افزود: متاسفانه یکی از معضلات موجود در برخی باشگاهها استفاده از مکملها غیرمجاز ورزشی است که باید با جدیت از آن جلوگیری شود.
وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه سال گذشته شاهد موفقیت ورزشکاران مازنی در رشتههای مختلف ورزشی در میادین ملی و بینالمللی بودیم که امسال نیز تلاش داریم در مسابقات مختلف برونمرزی بهویژه آوردگاه مهم المپیک ریو، این موفقیتها را افزایش دهیم.
نظر شما