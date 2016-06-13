به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «تا آن سوی بنفشهها...» شامل بخشی از شعرهای آزاد یعقوب رستمی ثالث از سوی انتشارات روزآمد، منتشر و راهی بازار کتاب شد.
این مجموعه دربردارنده تعدادی از شعرهای آزاد این شاعر است که از عناوین آنها میتوان به ساده برایم بگو، متروکه، بدرقه، از جنس عشق، تو که آمدی و... اشاره کرد.
شعر «دریغ روزگار بود ...» را از این مجموعه با هم میخوانیم:
پرنده بالش که بشکند
برایش قفساز آزادی بهتر است،
ما پرندگان شکسته بالی بودیم
که حتی قفس هم برایمان
دریغ روزگار بود...
کتاب ۱۵۲ صفحهای «تا آن سوی بنفشهها ...» در شمارگان ۱۰۰۰ نسخه و با بهای ۹۰۰۰ تومان منتشر شده است.
«نُت سکوت» دیگر مجموعه شعر آزاد رستمی ثالث است که البته از سوی یک ناشر دیگر (هنر رسانه اردیبهشت) منتشر و روانه کتابفروشیها شده است.
گپ نیمهشب، نامهها، مفهوم ستاره، عدم، واپسین امید، سفر، نیمکتها، آنجا، تا نسترنهای دیگر، پیر شعرفروش، همیشه تب و ... هم از شعرهای این مجموعه است.
شعر «پابرهنه» را نیز از این مجموعه با هم میخوانیم:
همیشه پای برهنه
نشان شلختگی نیست
یا فقر، ناداری
شاید یکی میخواهد صادقانه
بیهیچ پاپوشی راه برود و پایش درشتی راه را
خالصانه درک کند
کتاب ۱۲۰ صفحهای «نُت سکوت» در شمارگان ۱۵۰۰ نسخه و با بهای ۳۵۰۰ تومان منتشر شده است.
«حکایت بیقراری غربت» دیگر مجموعه شعر این شاعر است که آن هم از سوی انتشارات آزادمهر منتشر و راهی بازار کتاب شده است.
این مجموعه هم که با نقل قولی از احمد شاملو درباره شعرهای فروغ فرخزاد آغاز شده است، مشتمل بر چندین شعر رستمی آزاد است. لالهها، همراه، شب بارانی و ... از آن جملهاند.
شعر «شکفتن» را از این مجموعه هم با هم میخوانیم:
مژدهای عاشق جان سوخته،
ای...! دل داده ز کف
انتظاری جانکاه در راه است.
در ستیزیم همه،
با همه رنج و حسرت
تا برویم و بیاموزیم روئیدن را
تا بفهمیم صدای نُت باد،
... موسیقیِ باران را
کتاب ۸۴ صفحهای «حکایت بیقراری غربت» در شمارگان ۱۵۰۰ نسخه و با بهای ۱۵۰۰ تومان منتشر شده است.
«کوچه تبریز» عنوان مجموعه شعر دیگری است از این شاعر که از سوی همین ناشر (آزادمهر) منتشر و روانه بازار شده است.
نام شعرهای این مجموعه همگی با کوچه آغاز شده است: کوچه عشق و نجابت، کوچه سوتهدلان، کوچه زاهد و رند، کوچه شهر فرنگ و ... از این جمله است.
این کتاب ۹۶ صفحهای هم در شمارگان ۱۱۰۰ نسخه و با بهای ۱۵۰۰ تومان روانه کتابفروشیها شده است.
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