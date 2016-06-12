۲۳ خرداد ۱۳۹۵، ۱۵:۳۷

جام جهانی کشتی آزاد - آمریکا؛

افسوس رسول خادم از عدم رویارویی «جردن باروز» و یزدانی

سرمربی تیم ملی کشتی آزاد ایران در آستانه رویارویی با تیم آمریکا در رقابتهای جام جهانی ۲۰۱۶ لس‌آنجلس به غیبت ستاره تیم میزبان اشاره کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، رسول خادم بعد از پیروزی شاگردانش برابر تیمهای آذربایجان و هند در رقابتهای جام جهانی ۲۰۱۶ آمریکا اظهار داشت: ما برای مسابقه مهمی اینجا آمده ایم. در فاصله حدود دو ماه تا آغاز رقابتهای المپیک مهم است که تکنیک حریفان خود را بشناسیم و آنها را از هر جهت آنالیز کنیم.

سرمربی تیم ملی کشتی آزاد ایران با اشاره به غیبت جردن باروز در ترکیب تیم آمریکا نیز افزود: انتظار داشتیم «جردن باروز» را اینجا ببینیم اما این اتفاق نیفتاد. اکنون باید تا المپیک منتظر باروز باشیم تا حسن یزدانی با او رقابت کند. این مسابقه‌ای  بود که آمریکایی‌ها هم انتظار دیدنش را داشتند.

تیم ملی کشتی آزاد ایران ساعت ۲۳:۳۰ امشب برای راهیابی به فینال رقابتهای جام جهانی ۲۰۱۶ لس‌آنجلس، مصاف سختی را با تیم آمریکا پیش رو دارد.

    نظرات

    • کشتی دوست ۱۶:۱۶ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۳
      خبرهای رسیده به ما حکایت از این دارد که سرمربی تیم ما از کشتی نگرفتن چهره شاخص امریکایی بسیار خوشحال شده شما چرا همه چیز را وارونه انعکاس می دهید جانبداری هم حدی دارد .

