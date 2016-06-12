مطالبات۱۰۰هزارمیلیاردتومانی تامین اجتماعی از دولت

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی همتی پیش از ظهریکشنبه در جمع خبرنگاران در یاسوج افزود: بخش عمده ای از این میزان بدهی دولت به تامین اجتماعی بدهی های انباشته شده از قبل در دولتهای نهم و دهم است.

وی بیان کرد: ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار میلیارد ریال نیز سالانه به این میزان بدهی افزوده می شود.

همتی با بیان اینکه در راستای پرداخت مطالبات باید راهکاری اندیشیده شود، اظهار داشت: در راستای کاهش میزان بدهی دولت راهکارهایی از سوی سازمان تامین اجتماعی ارائه شده است.

وی افزود: این راهکارها تاکنون به مرحله اجرانرسیده و هنوز عملیاتی نشده است.

معاون درمان سازمان تامین اجتماعی کشور در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به مطالبات بیمارستانها از سازمان تامین اجتماعی گفت: مطالبات بهمن ماه سال گذشته بیمارستانهای دولتی در کل کشور پرداخت شده است.

همتی میزان این مطالبات پرداخت شده را افزون بر یکهزار و ۸۷۰ میلیارد ریال عنوان کرد.

وی تصریح کرد: هر بیمارستان طرف قرارداد با ارائه مدارک مورد نیاز خود به اسناد پزشکی و بانک رفاه ظرف دو هفته می تواند بیش از ۶۰ درصد مطالبات خود را دریافت کند.