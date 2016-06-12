۲۳ خرداد ۱۳۹۵، ۱۵:۴۰

معاون درمان سازمان تامین اجتماعی کشورعنوان کرد:

مطالبات۱۰۰هزارمیلیاردتومانی تامین اجتماعی از دولت

یاسوج - معاون درمان سازمان تامین اجتماعی کشور میزان مطالبات تامین اجتماعی از دولت را ۱۰۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی همتی پیش از ظهریکشنبه در جمع خبرنگاران در یاسوج افزود: بخش عمده ای از این میزان بدهی دولت به تامین اجتماعی بدهی های انباشته شده از قبل  در دولتهای نهم و دهم است.

وی بیان کرد: ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار میلیارد ریال نیز سالانه به این میزان بدهی افزوده می شود.

همتی با بیان اینکه در راستای پرداخت مطالبات باید راهکاری اندیشیده شود، اظهار داشت: در راستای کاهش میزان بدهی دولت راهکارهایی از سوی سازمان تامین اجتماعی ارائه شده است.

وی افزود: این راهکارها تاکنون به مرحله اجرانرسیده و هنوز عملیاتی نشده است.

معاون درمان سازمان تامین اجتماعی کشور در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به مطالبات بیمارستانها از سازمان تامین اجتماعی گفت: مطالبات بهمن ماه سال گذشته بیمارستانهای دولتی در کل کشور پرداخت شده است.

همتی میزان این مطالبات پرداخت شده را افزون بر یکهزار و ۸۷۰ میلیارد ریال عنوان کرد.

وی تصریح کرد: هر بیمارستان طرف قرارداد با ارائه مدارک مورد نیاز خود به اسناد پزشکی و بانک رفاه ظرف دو هفته می تواند بیش از ۶۰ درصد مطالبات خود را دریافت کند.

