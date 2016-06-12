درخواست پلیس از شهروندان/ موبایل قاپ مرکز شهر را شناسایی کنید

به گزارش خبرنگار مهر چهارم اردیبهشت امسال فردی با مراجعه به کلانتری ۱۱۳ بازار به ماموران اعلام کرد که گوشی تلفن همراهش توسط تک سرنشین یک دستگاه موتورسیکلت طرح هوندا ۱۲۵ و به شیوه موبایل قاپی به سرقت رفته است.

با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع موبایل قاپی و به دستور دادیار شعبه اول دادسرای ناحیه ۳۴ تهران ، پرونده در اختیار پایگاه هفتم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

مالباخته پس از حضور در پایگاه هفتم پلیس آگاهی در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: آن روز در محدوده بازار به صورت پیاده در حال صحبت با گوشی تلفن همراه بودم که ناگهان تک سرنشین یک دستگاه موتورسیکلت طرح هوندا ۱۲۵ به من نزدیک شد و در یک لحظه اقدام به قاپیدن گوشی کرده و از محل متواری شد.

در ادامه اقدامات پلیس آگاهی تهران بزرگ در شناسایی و دستگیری خریداران اموال مسروقه، کارآگاهان پایگاه هفتم پلیس آگاهی موفق به شناسایی یکی از خریداران گوشی های تلفن همراه مسروقه در محدوده میدان شوش شدند. با دستگیری این شخص وی به خرید گوشی های تلفن همراه از یکی از سارقان موبایل به نام سامان اعتراف کرد.

با معرفی سامان ۱۹ ساله از سوی خریدار گوشی های تلفن همراه مسروقه، بلافاصله وی به عنوان یکی از مجرمان سابقه دار در زمینه موبایل قاپی که به صورت تک نفره سرقت هایش را انجام می دهد، مورد شناسایی قرار گرفت. با شناسایی مخفیگاه سامان در منطقه فردیس کرج ، کارآگاهان پایگاه هفتم پلیس آگاهی تهران بزرگ با اخذ نیابت قضایی به شهرستان کرج اعزام و سامان را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

سامان پس از انتقال به پایگاه هفتم پلیس آگاهی و مواجه حضوری با خریدار گوشی های تلفن همراه مسروقه مجبور به اعتراف شد و صراحتا به ده ها فقره سرقت در مناطق مرکزی شهر تهران به ویژه در محدود بازار تهران، خیابان بهشت، میدان فردوسی، سعدی و همچنین فدائیان اسلام، مجاهدین اسلامی، مخبرالدوله و ... اعتراف کرد.

با توجه به اعتراف صریح متهم به انجام ده ها فقره سرقت به شیوه موبایل قاپی، شناسایی متهم توسط تعدادی از شکات و مالباختگان و به جهت شناسایی سایر جرایم ارتکابی از سوی متهم و همچنین مالباختگان، دستور انتشار بدون پوشش تصویر سامان از سوی سوی دادیار پرونده صادر شده است. شکات و مالباختگان که این متهم را شناسایی کردند، می توانند به پایگاه هفتم پلیس آگاهی در میدان پانزده خرداد مراجعه کنند.