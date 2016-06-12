قضاوت داوران ایرانی در رویدادهای مهم بین المللی والیبال

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله مقدماتی سطح یک لیگ جهانی با حضور تیم های فرانسه، ایتالیا، استرالیا، روسیه، آمریکا، برزیل، ایران، آرژانتین، صربستان، بلغارستان، بلژیک و لهستان از ۲۷ خرداد تا ۱۳ تیرماه در سه گروه متفاوت پیگیری می‌شود.

رقابتهای گروه سوم سطح یک لیگ جهانی در هفته نخست با حضور تیم های روسیه، بلغارستان، لهستان و صربستان به میزبانی ورزشگاه دی اس یانتارنی شهر کالینینگراد روسیه برگزار می‌شود.

فدراسیون جهانی والیبال (FIVB) از محمد شاهمیری برای قضات در هفته نخست لیگ جهانی در روسیه دعوت کرده است و این داور بین المللی ایران فردا شب تهران را به مقصد کالینینگراد ترک می کند.

شاهمیری همچنین برای قضاوت در رقابتهای گرند پریکس که از ۱۶ تا ۲۰ تیرماه به میزبانی تایلند و رقابتهای والیبال بازی های المپیک که از ۱۶ تا ۳۱ مردادماه به میزبانی برزیل برگزار می شود، دعوت شده است.

فدراسیون جهانی والیبال از مسعود یزدان‌پناه و ابراهیم فیروزی داوران بین المللی ایران نیز برای قضاوت در لیگ جهانی و گرند پریکس دعوت کرده است. بر این اساس، مسعود یزدان‌پناه از ۲۸ تا ۳۰ خردادماه قضاوت در رقابتهای گرند پریکس آلماتی را بر عهده خواهد داشت. همچنین این داور بین المللی والیبال ایران از ۴ تا ۶ تیرماه قضاوت بازی های گروه F سطح سوم لیگ جهانی والیبال در آلماتی قزاقستان را بر عهده خواهد داشت.

ابراهیم فیروزی دیگر داور بین المللی والیبال ایران است که از ۱۱ تا ۱۳ تیرماه قضاوت مسابقات گروه I سطح یک لیگ جهانی در تهران و ۴ تا ۶ تیرماه قضاوت دیدارهای گروه E سطح سه لیگ جهانی در کشور تونس را قضاوت خواهد کرد.

همچنین داورانی از ایران در رقابتهای مهم والیبال قاره آسیا در سال ۲۰۱۶ شامل جام کنفدراسیون والیبال مردان و زنان آسیا و مسابقات قهرمانی جوانان دختر و پسر این قاره قضاوت خواهند داشت که هنوز اسامی داوران اعزامی اعلام نشده است.