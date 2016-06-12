  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۲۳ خرداد ۱۳۹۵، ۱۵:۳۲

درسگفتار جدید صالح نجفی در موسسه پرسش آغاز می شود

درسگفتار جدید صالح نجفی در موسسه پرسش آغاز می شود

درسگفتار جدید صالح نجفی مترجم آثار فلسفی با عنوان «مرزهای عشق و سیاست در فلسفه: از افلاطون تا بدیو» در موسسه پرسش آغاز می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، تازه ترین درسگفتار بهار موسسه پرسش با عنوان «مرزهای عشق و سیاست در فلسفه: از افلاطون تا بدیو» و با تدریس صالح نجفی از روز دوشنبه ۲۴ خرداد ماه برگزار می شود.

این درسگفتارها  هر دوشنبه ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰ برگزار می شود.

در ستایش عشق: میهمانی افلاطون یا اروس یه مثابه شرط فلسفه، سیاست دوستی: ژاک دریدا/ رفاقت، دوستی و آزمون برابری، عشق به منزله صحنه ی نمایش دو: آلن بدیو و از تراژدی های میل تا کمدی های عشق: النکا ژوپانچیچ/ عشق به مثابه کمدی  از جمله سرفصل مباحث جلسات این درسگفتار است.

علاقمندان به ثبت نام در این درسگفتارها می توانند با شماره تلفن های ۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷ تماس بگیرند.

 

کد مطلب 3684027
سارا فرجی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها