درسگفتار جدید صالح نجفی در موسسه پرسش آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، تازه ترین درسگفتار بهار موسسه پرسش با عنوان «مرزهای عشق و سیاست در فلسفه: از افلاطون تا بدیو» و با تدریس صالح نجفی از روز دوشنبه ۲۴ خرداد ماه برگزار می شود.

این درسگفتارها هر دوشنبه ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰ برگزار می شود.

در ستایش عشق: میهمانی افلاطون یا اروس یه مثابه شرط فلسفه، سیاست دوستی: ژاک دریدا/ رفاقت، دوستی و آزمون برابری، عشق به منزله صحنه ی نمایش دو: آلن بدیو و از تراژدی های میل تا کمدی های عشق: النکا ژوپانچیچ/ عشق به مثابه کمدی از جمله سرفصل مباحث جلسات این درسگفتار است.

علاقمندان به ثبت نام در این درسگفتارها می توانند با شماره تلفن های ۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷ تماس بگیرند.