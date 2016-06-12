زنجیره تولید شیرخام، فرآوری و عرضه لبنیات در اصفهان عملیاتی میشود

احمدرضا افیونی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص طرح حمایتی خرید شیر به کشاورزان اظهار داشت: دولت و وزارت جهاد کشاورزی جهت حل مشکل جذب شیر در کشور، پیگیر طرح حمایتی خرید شیر از دامداران و اخذ اعتبارات جذب مشوق‌های صادراتی هستند.

وی با بیان اینکه این طرح هیچ محدودیت زمانی ندارد گفت: این طرح از اول خرداد ماه آغاز شده و روزانه یک هزار تن شیر در سطح کشور خریداری و به صورت شیرخشک و بر پایه صادرات است و این میزان شیر وارد بازار داخلی نمی شود.

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان اصفهان افزود: استان اصفهان یکی از استان های پیشرو در اجرای این طرح بوده و از روز اول شروع به خرید شیر کرده است سهمیه استان اصفهان روزانه ۲۵۰ تن بوده که با رایزنی‌ها این مقدار در حال حاضر به روزانه ۴۰۰ تن شیر خام افزایش یافته است.

وی در خصوص بحث مشوق های صادراتی گفت: دولت ۲۰۰ میلیارد تومان در زمینه صادرات شیرخشک و محصولات لبنی اختصاص داده است تا با خرید شیر حمایتی و مشوق های صادراتی، بازار صادرات شیرخشک و محصولات لبنی از آرامش بهتری برخوردار شود.

افیونی اعلام کرد: یکی از سیاست‌های وزارت جهادکشاورزی و سازمان جهادکشاورزی استان ایجاد زنجیره تولید شیرخام، فرآوری و عرضه محصولات لبنی است که این زنجیره مهم در استان اصفهان با توانایی تولید روزانه ۶۰۰ الی ۷۰۰ تن شیرخام، بالای ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و این زنجیره تا پایان امسال عملیاتی می‌شود.

وی گفت: واردات شیرخشک در مقایسه با مصرف و نیاز داخلی زیاد نیست در سال ۷۰ الی۸۰ هزار تن نیاز شیر خشک در صنایع داخلی است. در این چند ساله متاسفانه نرخ خرید شیر خام تغییری نداشته ولی کارخانجات درصدی روی قیمت محصول گذاشته‌اند و بازپرداخت پول شیر دامدار طولانی‌تر شده است که اگر طرح مشوق صادراتی اجرا شد در تعدیل این اختلاف کمک خواهد کرد.