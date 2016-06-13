به گزارش خبرنگار مهر، نشر مروارید ترجمهای تازه ار رمان «برفهای کلیمانجارو» نوشته ارنست همینگوی را که توسط مجید روشنگر انجام شده است منتشر کرد.
این رمان که یکی از مشهورترین آثار این نویسنده به شمار میرود به گفته خود او به دلیل ترسی که همینگوی از آسیبدیدن وجهه هنریاش به دلیل معاشرت با ثروتمندان داشته نوشته شده است.
مجید روشنگر در بخشی از مقدمه خود بر این کتاب مینویسد: برفهای کلیمانجارو را باید نمونهای از کار نویسندهای دانست که متعلق به گروه نویسندگان مشهور به «نسل گمشده» هستند... نویسندهای که جنگهای جهانی و جنگ داخلی اسپانیا را تجربه کرده و در نتیجه مساله اخلاق و فلسفه را به طور کلی زیر سوال برده است. در این رمان همینگوی بر اساس انسانگرایی عاطفی، تجربیات خودش را در قالب داستان به خواننده ارائه میدهد و درونمایه اصلی آن را نیز باید نوعی پایداری و استقامت قهرمانانه تلقی کرد.
این رمان را نشر مروارید در قطع جیبی و با قیمت ۶ هزار تومان منتشر شده است.
پیش از این و برای نخستین بار این رمان با ترجمه جواد شمس از سوی نشر پژواک در سال ۱۳۵۲ ترجمه و منتشر شده بود.
شجاعالدین شفا، عبدالعباس سعیدی، پژواک کوکبیان و ناهید شهبازی مقدم از دیگر مترجمان این اثر از همینگوی به شمار میروند.
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