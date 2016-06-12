مدافع تیم ملی رسما به استقلال خوزستان پيوست

علی پورکیانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برخلاف اخباری که در چند روز اخیر در خصوص نیامدن عزت الله پوزقاز مدافع تیم ملوان بندرانزلی به تیم استقلال خوزستان در برخی محافل کشور منتشر شده است، وی با علاقه مندی فراوانی موافقت خود را با حضور در جمع ما اعلام کرد.

وی افزود: ما با این بازیکن از مدتها قبل توافق کرده بودیم ولی به علت شرکت وی در اردوهای تیم ملی فوتبال کشورمان، موفق به عقد قرارداد با وی نشدیم ولی اکنون که اردوی تیم ملی تعطیل شده است ما با حضور در بندر ترکمن موفق به عقد قرارداد رسمی با این مدافع تیم ملی فوتبال که در بازی اخیر تیم ملی ایران و تیم ملی قرقیزستان به صورت ثابت حضور داشت، شدیم.

پورکیانی توضیح داد: نماینده باشگاه استقلال خوزستان با سفر به بندرترکمن با عزت الله پورقاز قرارداد بست و این بازیکن رسما به جمع آبي پوشان خوزستاني پيوست. هر چندپورقاز پیش تر اعلام کرده بود به تعهد شفاهی خود نسبت به تیم استقلال خوزستان پایبند است و نیاز به نگرانی نیست و پیشنهاد آبی پوشان پایتخت وی را وسوسه نخواهد کرد.

قائم مقام باشگاه استقلال خوزستان بیان کرد: عزت الله پورقاز در حالی با استقلال خوزستان قرارداد امضا کرد که مورد توجه چند تیم دیگر نیز بود.