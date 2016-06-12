به گزارش خبرنگار مهر، محمود زمای قمی پیش از ظهر یکشنبه در جلسه شورای گفت‌ و گوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی در اراک، از بانک های عامل و تامین اجتماعی خواست در زمینه گره گشایی مشکلات صنعت و واحدهای تولیدی مساعدت، همراهی و انعطاف داشته باشند.

استاندا مرکزی افزود: بخشی از اعتبارات حوزه عمرانی در استان مرکزی، امسال به بخش های صنعت و کشاورزی تخصیص داده شده است.

وی بیان داشت: بخشی از این اعتبارات می تواند به عنوان کمک های فنی و اعتباری به تصویب برسد و در شورای توسعه و برنامه ریزی استان برای نحوه و میزان توزیع آن، تعیین تکلیف و تصمیم گیری شود.

زمانی قمی تصریح کرد: همه ما تکلیف داریم که واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و معدنی را به رونق برسانیم و حداقل بخش هایی که امکان آن وجود دارد امسال راه اندازی شوند.

استاندار مرکزی با بیان اینکه طی ده جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی، بخشی از گرفتاری های واحدهای صنعتی در استان برطرف شده افزود: در این راستا یکی از بزرگترین واحدهای صنعتی استان که قبلا با کمتر از ده درصد ظرفیت خود کار می کرد با پیگیری ستاد اقتصاد مقاومتی استان هم اکنون با ۸۰درصد ظرفیت کار می کند.

وی اظهار داشت: در حال حاضر نیز در بازدید از شرکت ها و واحدهای تولیدی استان مشکلات آنان در حال برطرف شدن است و برخی از این واحدها نیز مشکلاتشان برطرف شده است.

زمانی قمی تاکید کرد: مواردی نیز که در ستاد اقتصاد مقاومتی مطرح و مصوب می شود مدیران مکلف به انجام آن هستند و اگر نتوانند در استان انجام دهند به ستاد اقتصاد مقاومتی مرکز ارجاع خواهد شد تا در آنجا برای این مصوبات تصمیم نهایی گرفته شود.

نمایندگان استان در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی حضور یابند

استاندار مرکزی گفت: در کنار شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت، نمایندگان مجلس استان نیز در جلسات شرکت کنند تا از نزدیک در جریان تصمیم گیری ها قرار بگیرند.

وی ادامه داد: با توجه به ظرفیت های موجود در استان و تلاش ستاد اقتصاد مقاومتی، در آینده خبرهای خوبی در صنعت و رفع مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی خواهیم داشت و در این راستا سرمایه گذاری هایی در دست اقدام است.

زمانی قمی عنوان کرد: با هدف رونق اقتصادی در استان و کاهش بیکاری با فعال کردن واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل، سرمایه گذاری های جدید در حال پیگیری است.

استاندار مرکزی ادامه داد: مدیران دستگاه هایی که واحدهای صنعتی و تولیدی با آنها در ارتباط هستند فقط نباید به منظور رفع تکلبف به تشریح قوانین خود بپردازند؛ این قوانین دست و پاگیر را همه می دانند بنابراین انتظار می رود برای حل مشکلات و رونق کسب و کار راهکارهای اصولی ارائه دهند و رایزنی کنند در غیر این صورت کار پیش نخواهد رفت.

۴۵۰میلیارد تومان اعتبار برای ترمیم واحدهای صنعتی استان

در ادامه جلسه، ظفر افشون، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار مرکزی نیز گفت: براساس تصمیم دولت با هدف ترمیم واحدهای صنعتی در سال ۹۵، ۱۶هزار میلیارد تومان تسهیلات در نظر گرفته شده که از این مبلغ ۴۵۰ میلیارد تومان برای استان مرکزی پیش شده است.

وی افزود: نحوه توزیع این اعتبار طی دستور العملی به بانک ها ابلاغ خواهد شد که در این رابطه از سوی ستاد تسهیلات استان مرکزی، تاکنون ۳۵۰ واحد صنعتی با درنظر گرفتن شاخص های تعیین شده برای استفاده از این تسهیلات ثبت نام کرده اند.