به گزارش خبرنگار مهر، قادر تقی زاده بعدازظهر یکشنبه در ستاد فرماندهی و راهبردی اقتصاد مقاومتی اردبیل تعداد مراکز اقامتی استان را ۲۱۷ مورد برشمرد و افزود: در تعداد مراکز اردبیل بعد از خراسان و مازندران رتبه سوم کشوری را دارد.
وی افزود: با این وجود به دلیل اینکه برخی استانها از جمله اصفهان و شیراز هتلهای چند ستاره دارند در تعداد تختهای اقامتی استان اردبیل رتبه ششم کشوری را دارا است.
معاون گردشگری میراث فرهنگی استان با تأکید به اینکه گردشگری صنعتی فرابخشی و به نوعی صادرات پنهان است، اضافه کرد: بررسیها نشان میدهد رونق گردشگری اردبیل و سرعین منوط به توسعه مراکز اقامتی به ویژه چهار و پنج ستاره است.
تقی زاده تصریح کرد: بر اساس بازدیدی که هیئتمدیره شرکت مارکوپولو، ۲۰ آژانس مسافرتی ترک و هیئتمدیره جامعه تور گردانان ایران داشتهاند به این مهم تأکید شده است.
وی افزود: هر چند برش استانی برنامه اقتصاد مقاومتی حوزه گردشگری تدوین نشده اما در احداث پنج مرکز اقامتی سرمایهگذاری شده است که ساخت آن معمولاً چند سال زمان نیاز دارد.
معاون گردشگری میراث فرهنگی استان به استهلاک مراکز اقامتی موجود نیز اشاره کرد و متذکر شد: مراکز موجود نیازمند استانداردسازی است و ۱۳ شرکت برای بررسی استاندارد مراکز تعیین شده است.
به گفته تقی زاده برای استانداردسازی و تجهیز و نوسازی مراکز اقامتی اختصاص تسهیلات به مالکان مراکز اقامتی پیشنهاد شده است و پذیرش آن میتواند وضعیت کیفی مراکز را ارتقا بخشد.
وی تأکید کرد: به عنوان مثال برای دفاتر خدمات مسافرتی با صندوق مهر امید رایزنی شده تا تسهیلات ۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد ریالی اعطا کنند.
