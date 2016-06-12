جزییات انهدام باند بزرگ گرفتن وام با خرید گواهی جعلی کسر از حقوق

به گزارش خبرگزاری مهر، ۱۹ خرداد و از طریق تماس مدیر شعبه بانک تیراژه با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰، ماموران کلانتری ۱۴۰ باغ فیض در محل شعبه حاضر و با راهنمایی رئیس بانک اقدام به دستگیری خانمی حدودا ۴۰ ساله کردند.

با انتقال این خانم به کلانتری و انجام تحقیقات اولیه مشخص شد که وی با ارائه اسناد و مدارک ، خودش را کارمند یک شرکت خدماتی - دولتی معرفی و قصد داشته با ارائه گواهی کسر از حقوق مجعول اقدام به اخذ وام ۱۵ میلیون تومانی کند که کارمند بانک با بررسی اسناد و مدارک ارائه شده و استعلام گواهی کسر ارائه شده برای دریافت وام،متوجه جعلی بودن آن شده است.

با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع جعل اسناد و به دستور قاضی کشیک دادسرای ناحیه ۵ تهران، پرونده در اختیار اداره سیزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت. با انتقال متهم پرونده به اداره سیزدهم پلیس آگاهی وی در همان اظهارات اولیه صراحتا عنوان داشت که هیچ وابستگی به هیچکدام از ارگان های دولتی نداشته و گواهی کسر از حقوق را از شرکتی خصوصی که در این زمینه ( صدور گواهی کسر از حقوق ) فعالیت دارد ، در ازای پرداخت مبلغ یک میلیون تومان دریافت و قصد داشته تا با گواهی کسر از حقوق تنظیم شده به نام خود مبلغ ۱۵ میلیون تومان وام بانکی بگیرد.

با شناسایی محل دقیق شرکت صدور گواهی های کسر از حقوق در خیابان دماوند - پس از چهارراه خاقانی، کارآگاهان اداره سیزدهم پلیس آگاهی با اخذ دستور قضایی به محل شرکت در طبقه پنجم یک مجتمع تجاری مراجعه و موفق به دستگیری ۶ عضو گروه جاعلان گواهی کسر از حقوق شدند.

متهمان دستگیر شده در تحقیقات اولیه، با ارائه اظهارات مختلف سعی بر بیگناه جلوه دادن خود داشتند اما در بررسی اسناد و مدارک بدست آمده از داخل شرکت،دروغ بودن اظهارات تمامی آنها مشخص شد.

در ادامه و در زمان انتقال متهمان به اداره سیزدهم پلیس آگاهی ، کارآگاهان موفق به شناسایی سرکرده اصلی گروه به نام یونس ۳۵ ساله شدند که با یک دستگاه خودرو BMW در حال ورود به داخل پارکینگ مجتمع تجاری بود که وی نیز دستگیر و به همراه سایر همدستانش به اداره سیزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شد.

در بازرسی از داخل شرکت و همچنین خودرو BMW توقیف شده از سرکرده گروه، کارآگاهان موفق به کشف دهها فقره گواهی کسر از حقوق ، فیش های حقوقی جعلی صادر شده به نام دهها سازمان و ارگان دولتی و همچنین شرکت های معتبر خصوصی شدند.

همچنین در اسناد و مدارک بدست آمده از متهمان ، دفاتر ثبت مشخصات افراد مراجعه کننده به شرکت برای دریافت گواهی کسر از حقوق نیز بدست آمد که در همان بررسی اولیه مشخص شد که متهمان در طول فعالیت خود اقدام به صدور تعداد زیادی گواهی کسر از حقوق تحت عناوین مختلف سازمان های دولتی و خصوصی برای افرادی کردند که هیچکدام از این افراد نیز وابستگی به این سازمان، ارگان ها و یا شرکت ها ندارند.

با انتقال متهمان به اداره سیزدهم و انجام تحقیقات، کارآگاهان اطلاع پیدا کردند که این گروه از افراد با انتشار آگهی در صفحه نیازمندی ها در روزنامه های کثیرالانتشار اقدام به فروش گواهی های کسر از حقوق کرده و در زمان مراجعه افراد به شرکت، علاوه بر دریافت وجه نقد در ازای صدور گواهی کسر از حقوق از افراد نیز اقدام به گرفتن ضمانت های مختلف بانکی کرده اند.

سرهنگ کارآگاه محمدرضا ذاکراستقامتی معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ با اعلام این خبر به خبرنگار مهرگفت:در حال حاضر رسیدگی به پرونده در مراحل مقدماتی قرار داشته و متهمان برای انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار اداره سیزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار داده شدند.