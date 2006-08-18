بازرسان آژانس از تاسيسات نطنز بازديد كردند / آقازاده به مسكو مي رود

يك منبع آگاه در گفتگو با خبرنگار هسته اي "مهر" خبر داد: دو بازرس آژانس بين المللي انرژي اتمي كه از اوائل هفته جاري در ايران به سر مي برند در روزهاي اخير از تاسيسات هسته اي نطنز و فعاليت تحقيقاتي ايران در اين تاسيسات بازديد كردند.



وي اعلام كرد: اين بازرسي ها در چارچوب بازرسي هاي معمول و طبق پادمان موافقتنامه ان پي تي بوده است.



اين منبع آگاه همچنين با بيان اينكه تاريخ ارسال سوخت نيروگاه بوشهر و راه اندازي اين نيروگاه هنوز نهايي نشده است، خاطرنشان كرد: به زودي در سفر مهندس رضا آقازاده رئيس سازمان انرژي اتمي ايران به مسكو علاوه بر مباحث مهم جاري در اين خصوص نيز توافق نهايي صورت خواهد گرفت.

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