كشف بيش از ۴۳۰ ميليون ریال کالای قاچاق در نیشابور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نیروی انتظامی نیشابور، سرهنگ اکبر آقابيگی با اعلام اين خبر افزود: تيمی از پليس آگاهی اين فرماندهی با كسب خبری مبنی بر ورود يک دستگاه نيسان حامل البسه و کفش قاچاق به يکی از باربری‌های سطح شهر نيشابور برای بررسی موضوع وارد عمل شد.

وی بیان کرد: ماموران دايره مبارزه با قاچاق کالا و ارز در بازرسي از خودرو نيسان تعداد ۱۳۶ عدد ثوب البسه به همراه ۲۷۶ جفت کفش ورزشی قاچاق به ارزش تقريبي ۲۹۶ ميليون و ۷۴۱ هزار ريال کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان نيشابور عنوان کرد: در همين راستا پليس آگاهی پس از هماهنگی با مقام قضايی در بازرسي از دو مغازه در سطح شهر نيشابور تعداد ۱۲عدد گوشي موبايل، سه عدد تبلت، ۳۱۵ قلم انواع لوازم آرايشی و تعداد ۲۶۸ عدد کيف زنانه فاقد مدارک قانونی جمعاً به ارزش تقريبی ۱۳۴ ميليون و ۳۵۹ هزار و ۵۰۰ ريال کشف و ضبط کردند.

آقابيگی خاطرنشان کرد: در مجموع ظرف ۲۴ ساعت گذشته پليس آگاهی يک دستگاه خودرو نيسان توقيف و مبلغ تقريبی ۴۳۱ ميليون ريال کالای قاچاق کشف کرد.