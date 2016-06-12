۳۵ میلیارد تومان برای تكمیل پروژه های ورزشی خوزستان نیاز است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رضایی ظهر امروز یکشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش خوزستان در سالن جلسات استانداری اظهار كرد: ۵۰ فضای ورزشی مانند استخر، سالن ورزشی در فضاهای آموزشی و مجموعه های ورزشی به صورت نیمه كاره داریم كه برای تكمیل آنها به اعتباری بالغ بر ۳۵ میلیارد تومان نیاز داریم.

وی افزود: از سال ۹۴ تاكنون كمتر از یک و نیم میلیارد تومان اعتبار فصل ورزشی را به ما اختصاص دادند كه اصلا نمی دانم با آن خرید تجهیزات، نوسازی و یا تكمیل پروژه های نیمه كاره را انجام بدهم.

مدیركل نوسازی مدارس خوزستان گلایه كرد: متأسفانه هیچ كدام از دستگاه های خوزستان با توجه به ماده ۵۳ قانون هنوز نسبت به كمك های مالی برای ورزش اقدام نكرده اند.

لزوم توجه به دانش آموزان دختر

مهرداد نیكو سرپرست اقتصادی استانداری خوزستان نیز در این جلسه گفت: در ورزش همگانی باید دانش آموزان دختر را به دلیل محدودیت های موجود در جامعه در اولویت قرار داد. باید مشخص شود كه چقدر از امكانات همگانی در اختیار دانش آموزان دختر قرار گرفته و برای تحلیل و داشتن یک نگاه برنامه ای باید وضعیت موجود را بدانیم.

چاقی دانش آموزان در نتیجه آپارتمان نشینی

مهدی رفیعی دهكردی معاون پرورشی آموزش و پرورش خوزستان نیز اضافه كرد: بسیاری از دانش آموزان به دلیل تغییر سبک زندگی و كوچک شدن خانه ها چاق شده اند. لزوم توجه به ورزش آموزشگاهی، بهداشتی، سلامت روحی، روانی و جسمی دانش آموزان باید در دستور كار قرار بگیرد.

وی پیشنهاد داد: شركت ها و سازمان های بسیاری هستند كه ظرفیت های ورزشی بسیاری دارند كه یا استفاده نمی كنند و یا اینكه وقت های بسیاری بلااستفاده است، تقاضا داریم تا این وقت های خالی را در اختیار دانش آموزان قرار دهند.