به گزارش خبرگزاری مهرو به نقل از روابط عمومی ستاد دیه شعبه استان همدان، یداله روحانی‌منش اظهار کرد: رمضان سال‌جاری جشن گلریزان کمک به آزادی نیازمندان زندانی جرائم غیرعمد زندان‌های استان همدان برگزار می شود.

وی افزود: این جشن ۱۰ تیرماه ۹۵ مصادف با ۲۴ رمضان در تالار انصار همدان برگزار خواهد شد.

مدیرعامل ستاد دیه شعبه استان همدان با اشاره به اینکه در سال گذشته ۱۹۲ زندانی جرائم غیرعمد در استان همدان آزاد شدند، یادآورشد: با کمک‌های خیرین خداجوی، ادارات و بانک‌های مختلف استان در سال ۹۴ زمینه آزادی ۱۹۲ نفر از محکومان نیازمند جرائم غیرعمد فراهم شد.

مدیرعامل ستاد دیه عنوان کرد: خیرین و نیکوکاران می‌توانند به روش‌های مختلف کمک‌های موردنظر خود را به شماره حساب‌۰۱۰۶۳۲۹۵۵۵۰۰۱ بانک‌های ملی و ۲۰۳۰۳۰۳۰۳۷ بانک ملت و شماره حساب ۱/۸۳۱۰۳۸۷/۴۳/۲۲/۳۳ انصار واریز کنند.