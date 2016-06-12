۲۳ خرداد ۱۳۹۵، ۱۶:۱۵

رقابتهای یور ۲۰۱۶ - فرانسه؛

یوفا تماشاگران روسی را جریمه می کند

کمیته انضباطی اتحادیه فوتبال اروپا در خصوص اغتشاش هواداران روسی در دیدار تیم های انگلستان - روسیه پرونده انضباطی باز کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار تیم های فوتبال روسیه و انگلستان در چارچوب رقابتهای یورو ۲۰۱۶ به درگیری هواداران دو تیم انجامید تا آنجا که با دخالت نیروهای امنیتی فرانسه غائله خاتمه یافت.

درگیری در پایان بازی که با نتیجه تساوی یک بر یک  در ورزشگاه ولودروم برگزار شد، شدت گرفت و زد و خورد شدیدی بین هواداران درگرفت.  هواداران روسی در رقابتهای یورو ۲۰۱۲ هم مرتکب خشونت شده بودند.

یوفا گفته در این ارتباط پرونده انضباطی باز خواهد کرد و در خصوص سه مورد آزار تماشاگران حریف، رفتارهای نژادپرستانه و روشن کردن آتش، اتحادیه فوتبال روسیه را جریمه خواهد کرد. 

