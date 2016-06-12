۲۳ خرداد ۱۳۹۵، ۱۶:۰۴

مدیر روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی کرمانشاه:

ریزش آوار در شهرستان جوانرود ۳ مجروح برجای گذاشت

کرمانشاه- مدیر روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان کرمانشاه گفت: ریزش آوار در شهرستان جوانرود سبب مصدومیت ۳ نفر شد.

اکبر آزادی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: ظهر امروز یکشنبه ۲۳ خرداد بر اثر گودبرداری غیراصولی در نزدیکی کشتارگاه شهرستان جوانرود متاسفانه سه نفر دچار آسیب دیدگی شدند.

مدیر روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان کرمانشاه افزود: یکی از مصدومان این حادثه بعد از انجام احیاء قلبی ریوی توسط پرسنل فوریتهای پزشکی وکادر درمانی شهرستان جوانرود، دوباره به زندگی بازگشت.

آزادی با اشاره به اقدام به موقع پرسنل اورژانس برای کمک به آسیب دیدگان بیان کرد: این مصدوم با اورژانس هوایی به کرمانشاه منتقل شد.

