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۲۴ خرداد ۱۳۹۵، ۹:۳۷

ولایتی در جمع خبرنگاران:

رابطه ایران و چپن رابطه استراتژیک و بلند مدت است

رابطه ایران و چپن رابطه استراتژیک و بلند مدت است

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک گفت:رابطه استراتژیک و بلندمدت میان ایران و چین برقرار است بخصوص باتوجه به دیدگاه نگاه به شرق از منظر ما چین از کشورهایی است که رابطه خودرا با آن توسعه خواهیم داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر ولایتی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع در حاشیه دیدار با وانگ ژانگ رئیس آکادمی علوم اجتماعی چین که ظهر امروز در مرکز تحقیقات استراتژیک برگزار شد در جمع خبرنگاران اظهار داشت: دیدار نسبتا طولانی و سازنده ای داشتیم، در این گفتگوها چشم انداز رابطه ایران و چین مورد بحث قرار گرفت.

ولایتی افزود: هر دو طرف معتقدیم رابطه استراتژیک و بلند مدت میان ایران و چین برقرار است بخصوص با توجه به دیدگاه نگاه به شرق از منظر ما، چین یکی از کشورهایی است که رابطه خود را با آن توسعه خواهیم داد.

وی ادامه داد: از دیدگاه چین، ایران یکی از مهمترین کشورهای منطقه برای طرح جاده ابریشم و ارتباط با کشورهای اروپایی و آفریقایی از راه دریا و خشکی محسوب می شود.

ولایتی در پایان خاطرنشان کرد: ایران حلقه رابط مهمی در شکل گیری جاده ابریشم بازسازی شده در قرن بیست و یکم است.

کد مطلب 3684078
محمد مهدی ملکی

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