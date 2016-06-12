باشگاه پیشکسوتان ورزش ایران تاریخ ساز خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور، امروز در مراسمی که در محل صندوق برگزار شد احکام اعضای هیأت مدیره باشگاه پیشکسوتان با حضور دکتر عبدالحمید احمدی معاون فرهنگی و پژوهشی وزارت ورزش و جوانان و محمد جمشیدی مدیرعامل صندوق اهدا شد.

جمشیدی در این جلسه اظهار داشت: مشکلات عدیده ای که سر راه ورزش قرار گرفته و آنقدر پیچیده و درهم است که اجازه نمی دهد هم صندوق و هم وزارت ورزش به وظایف اصلی خود برسند. ایجاد باشگاه پیشکسوتان فکر و تصمیم خوبی بود که برای آن سال ها قبل برنامه ریزی شده بود و امروز شاهد به بار نشستن آن هستیم.

مدیرعامل صندوق ادامه داد: در یک سال گذشته شاهد دردها و رنج های ورزشکاران به صورت مستقیم بوده ام این مسائل را خوشایند ورزش نمی دانم. مدال آوران و قهرمانانی که روزی در اوج بودند امروز به شرایطی رسیدند که باید ساعت ها در این ساختمان دنبال مستمری و حقوق ناچیز خودشان باشند و این درد ورزش است.

وی تصریح کرد: ما در این مدت در حد بضاعت و توانمان هرکاری که از دستمان برآمده برای رفع مشکلات پیشکسوتان و قهرمانان انجام دادیم اما این کارها مقطعی است و باید کارهای ماندگار انجام شود. باید هدف این باشد که باشگاه پیشکسوتان را به یک سرانجامی برسانیم، عزیزانی که کوله باری از تجربه و قهرمانی هستند و شاید به آن ها توجه نمی شود باید در رأس ورزش تصمیم ساز بوده و حضور داشته باشند.

جمشیدی ادامه داد: اعضای هیأت مدیره باشگاه پیشکسوتان عرق خاصی نسبت به حل مشکلات دارند اما بعضاً به دلیل کم لطفی ها و همچنین مشکلات مالی دستورات مختلفی که برای رسیدگی به مشکلات پیشکسوتان صادر شده مغفول مانده است.

وی گفت: این جمع به دلیل فعالیت هایی که در باشگاه انجام می دهند تاریخ ساز خواهند شد. زمانی صندوق با دیدگاهی تشکیل شد و مشکلات پیشکسوتان را جسته و گریخته هم مرتفع کرد اما این باشگاه روزی به شرایطی خواهد رسید که می تواند مشکل گشای خیلی از پیشکسوتان باشد. ما از نظر مادی و معنوی هرچه در توان داشته باشیم دریغ نمی کنیم. به دنبال این هستیم مکان آبرومندی را برای باشگاه تدارک ببینیم که در شأن آن باشد. باید صندوق و باشگاه به سمتی برود که درآمدزا باشد.

مدیرعامل صندوق همچنین از طرح ورزش یاری خبر داد و گفت: این کار از سال ها قبل شروع شده بود و با اقدامات نهایی که در دوره ما انجام شده امروز به مرحله اجرایی رسیده است. این کار بزرگی است که اگر بتوانیم اجرایی کنیم علاوه برای که مشکلات صندوق و باشگاه برطرف خواهد شد بلکه به وزارت ورزش و جوانان هم کمک خواهد کرد. استعلامات لازم از مراجع ذی صلاح هم گرفته و نظر مثبت آن ها جلب شده است. این طرح مصوبه هیأت دولت هم داراست و کارهای قانونی و شرعی آن انجام شده که ان شاءالله به زودی اجرایی خواهد شد.

لازم به ذکر است، جعفر کاشانی، منوچهر زندی، ناصر نوآموز، نصرالله دهنوی، علی اصغر هادی زاده، مهدی هویت دوست، الهه شجاعی، امیر ایلیاوی، محسن اسلامی مقدم و محمود چایچی اعضای هیأت مدیره باشگاه پیشکسوتان که 2 سال مشغول به فعالیت است را تشکیل می دهند و امروز به صورت رسمی حکم های خود را دریافت کردند.