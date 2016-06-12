رتبه پوشش دوره پیش دبستانی در خوزستان بالاتر از میانگین كشوری

به گزارش خبرنگار مهر، علی ممبینی ظهر امروز یکشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش خوزستان در سالن جلسات استانداری اظهار كرد: رتبه كشوری خوزستان در سابقه قبل از ورود به دبستان (اجرای توسعه دوره پیش دبستانی) خوب است. البته در حال حاضر درصد خوزستان ۷۸.۶ ولی مازندران ۹۶، گیلان ۸۷ و فارس نیز ۸۶ درصد است.

وی تصریح كرد: با وجود درصد بالای برخی از استان های نامبرده معلوم می شود كه هنوز كارهای بسیاری برای انجام در خوزستان داریم. هر چند درصد فعلی استان نیز از میانگین كشوری بالاتر است.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی خوزستان بیان كرد: سال گذشته پنج هزار و ۳۹۴ نوآموز و ۸۳ هزار دانش آموز را در طرح سنجش قرار دادیم. این نوآموزان در بخش های مختلفی از جمله بینایی و شنوایی سنجی مورد غربالگری قرار گرفتند.

ممبینی ادامه داد: در پایان كار ۱۲۴ ارجاعی در بخش بینایی سنجی داشتیم كه برخی از آنها مشكلی نداشته، برخی ها در آن بازه زمانی نیازمند عینک بوده و برخی دیگر نبودند، برخی تنبلی چشم و دو مورد نیز نیازمند عمل جراحی و استفاده از وسیله كمك بینایی (كتاب های درشت خط) بودند.

وی یادآور شد: ۲۵۸ نوآموز ارجاعی هم در بخش شنوایی سنجی داشتیم كه برخی ها نیاز به درمان پزشكی و شستشوی گوش، برخی دارای مشكل شنوایی یك طرفه و افت شنوایی و برخی دیگر هم نیازمند به استفاده از سمعك بودند.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی خوزستان تأكید كرد: نكته مهم و نهایی این آمار لزوم توجه به دوره پیش دبستانی است چون اگر نوآموزان این دوره را مورد سنجش قرار نمی دادیم یك سال از شناسایی دانش آموزان دارای مشكلات نامبرده عقب می ماندیم.

نیازمند ۱۲ میلیارد تومان برای جذب ۳۰ هزار نوآموز نیازمند

معاون آموزش و پرورش خوزستان نیز در این جلسه گفت: پیش دبستانی به عنوان اولین و مهمترین اولویت آموزش و پرورش خوزستان در دستور كار قرار گرفته و چون اكثر دانش آموزان دو زبانه هستند هنگام ورود به مقطع ابتدایی دچار مشكلاتی می شوند.

اردشیر شجاعی با اشاره به اینكه در دو سال گذشته اقدامات بسیار خوبی برای توسعه پیش دبستانی انجام شده گفت: مباحث متعددی برای متولی اصلی برگزاری دوره پیش دبستانی وجود داشت كه معاونت حقوقی رئیس جمهور اعلام كرد آموزش و پرورش متولی اصلی صدور مجوز برگزاری این دوره است و بهزیستی فقط قادر به برگزاری دوره های مهدكودك است.

وی افزود: كتاب های تأكید كننده بر زبان گفتاری و شنیداری، مهارت های دست ورزی و كتاب باغ قرآنی از جمله كتب مورد استفاده در دوره پیش دبستانی هستند.

معاون آموزش و پرورش خوزستان تصریح كرد: امسال پیش دبستانی را الزامی اعلام كردیم چون تكرار پایه از ۹ هزار دانش آموز در مقطع ابتدایی به چهار هزار و ۵۰۰ دانش آموز كاهش پیدا كرده است.

شجاعی با اشاره به اینكه با توجه به تلاش هایی كه صورت گرفته ولی هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم، گفت: نزدیك به ۳۰ هزار نوآموز به دلیل نبد منبع مالی جذب نشدند و برای جذب آنها نیاز به ۱۲ میلیارد تومان داریم. برای جذب این نوآموزان دو طرح استفاده از خیران آموزشی و برگزاری گلریزان را اجرا خواهیم كرد ولی همچنان به كمك استانداری نیاز داریم.

وی اضافه كرد: پشت كتاب های پیش دبستانی را نیز برای تبلیغات سازمان ها و شركت های اسپانسر علاقمند به تأمین اعتبار جذب نوآموزان فوق در نظر گرفته ایم.