کشف جسد زن ۲۷ ساله در رودخانه زیاران

حکمت الله هاشمی دقایقی پیش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعتی پیش در پی اطلاع رسانی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان قزوین مبنی بر وجود جسد یک زن جوان در رودخانه زیاران نیروهای امدادی در محل حضور یافتند.

وی افزود: نیروهای امدادی جمعیت هلال احمر، آتش نشانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی آبیک توانستند در مدت حدود یک ساعت جسد زن را که روی آب شناور بوده است، از آب خارج کنند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان قزوین ادامه داد: هویت این شخص نامعلوم است و سن وی حدود ۲۷ سال تخمین زده شده است.

هاشمی عنوان کرد: علت مرگ این زن مشخص نیست و پزشکی قانونی باید در خصوص آن اظهار نظر کند.

وی بیان کرد: در عملیات یافتن و خروج جسد این زن، دو تیم از غواصان جمعیت هلال احمر آبیک و نیروهایی از دیگر دستگاه ها حضور داشتند و با توجه به اینکه شناوری جسد در آب از نوع مثبت بوده، به آمدن آن روی آب و در نتیجه کشف و خروج سریع جسد کمک کرده است.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان قزوین اضافه کرد: چنانچه سرعت عمل نیروهای امدادی وجود نداشت، ممکن بود جنازه به زیر آب برود و برای جست وجو و کشف آن نیاز به تخلیه آب سد باشد که این موضوع هزینه و خسارت زیادی در پی داشت.

هاشمی یادآور شد: در این عملیات، اطلاع رسانی به موقع اورژانس و اقدام دقیق هلال احمر و آتش نشانی نقش مهمی در موفقیت نیروهای امدادی داشت که ناشی از تعامل و هماهنگی مطلوب دستگاه های امدادی بود.